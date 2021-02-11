Источник материала: БT





"Переживаем непростое время, - скажет Президент. - Переломный момент, сравнимый с разве что с развалом Союза и тяжелыми 90-ми"









Комфорт жизни и безопасность остаются нашими брендами

Что касается внешней политики. Тут Беларусь остается верной себе





Большой блок о социальной политике. Наши доходы, медицина, образование - все то, что так важно для человека









В планах на будущую пятилетку - создать крупные промышленные кластеры













Критиканы согласятся - Лукашенко неравнодушный лидер и патриот

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ВНС: Устоявшаяся традиция современной Беларуси - люди разных профессий, статусов и возрастов решают принципиальные вопросы сообща Всебелорусское народное собрание по традиции стартовало с выступления Президента. Речь Александра Лукашенко была глубокой и продуманной. Как известно, еще...

Всебелорусское народное собрание по традиции стартовало с выступления Президента. Речь Александра Лукашенко была глубокой и продуманной. Как известно, еще накануне вечером Глава государства дорабатывал доклад. И в целом подготовка к этому дню была основательной. Десятки важнейших тем, острых вопросов. Политика внешняя и внутренняя. Выступление Президента часто прерывалось аплодисментами, потому как затрагивало каждого. Единство, развитие, независимость - ключевые посылы. Народному вече предстоит в эти два дня проанализировать, что сделано в экономике и социальной политике и куда двигаться дальше. Как сохранить и приумножить не только достижения, за которыми труд миллионов белорусов, но и духовные ценности. Главный ориентир - это возможность белорусам комфортно жить, работать, развиваться, ведь в центре любой политики - человек. Итак, впереди в нашем инфоканале много спикеров, экспертных мнений, прозвучат и голоса самих делегатов. Но сначала о главных акцентах форума - репортажЕдинство. Развитие. Независимость. Это не просто слоган нынешнего форума, а слова, отражающие дух времени, три кита, на которых выстраивается будущее страны. Последние полгода показали, как важно быть едиными и сильными, как важно вместе отстаивать независимость, и, конечно, прикладывать усилия для развития земли, на которой живем, живем в особенное время - особенным точно станет и этот шестой национальный форум. В этот раз готовились к народному вече долго и основательно, последние несколько месяцев активно общались на диалоговых площадках. Что волнует, каким видится будущее страны - все это обсуждали. Так что решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными. Президиум, повестка и регламент - рабочие оргмоменты встречи. Но ключевой момент этого стартового дня - выступление президента. Александр Лукашенко сразу настраивает - разговор будет честным и принципиальным."Да, было непросто, но в 2021-м легче не будет – год станет определяющим. "Все познается в сравнении", - скажет Президент, имея в виду альтернативные планы для Беларуси, которые предлагались противниками действующей власти. Там повальная приватизация, распродажа земель, выход из интеграционных структур на постсоветском пространстве, запрет трансляции российских каналов, но свобода для западных СМИ, платные медицина и образование".Конечно, прозвучит о том, что сделано. Пять лет - приличный срок, за это время укрепили репутацию мирной страны своими глобальными инициативами, развивали медицину - она выдержала напор пандемии, развивали наши традиционные отрасли, смогли стать одним из крупнейших экспортеров молочной продукции, завершили крупные проекты в энергетике и сфере биотехнологий.Несмотря на шквал деструктива, социальные программы и обязательства выполнялись в привычном для людей режиме. Спустя четверть века трудного, но важного пути Беларусь стоит на пороге новых качественных преобразований. И план действий есть. Главный ориентир - это люди. В формуле успеха несколько составляющих: сильная власть, гибкая экономика, согласие в обществе. Чтобы понимать, где наше место под солнцем, нужно понимать, что происходит в мире. Ситуация в мире только накаляется. Кажется, кому-то выгодно раскручивать гонку вооружений и конфронтацию? С такой "новой нормальностью", как выражаются футурологи, трудно согласиться.Курс на многовекторность, за которую нас так часто ругают: мол, нельзя усидеть на двух стульях. Дружим и Западом, и с Востоком, руководствуясь исключительно национальными интересами. Прозвучит и о том, что наша страна остается привержена интеграции. В числе надежных партнеров Президент упомянет Китай - сотрудничество будут развивать. Мировая ситуация диктует правила игры - делать ставку на взаимовыгодное сотрудничество по всем фронтам. Президент будет откровенен: на все проблемы сегодня смотрим через призму безопасности. Благо в стране одна из лучших армий в регионе. Подготовка и модернизация вооруженных сил не останавливалась в последние годы. Но, кажется, назрела необходимость обновить концепцию нацбезопасности. Учитывать будут и информационные вызовы. Вообще эта пятилетка будет временем информационного выбора – станем рабами чужих идей или сохраним информационный суверенитет?О перспективе роста зарплат прозвучало от Президента конкретно - видим узкие места и особо уязвимых, работаем над этим, но и от самих людей немало зависит.Сразу два знаковых проекта предложено реализовать в социальной сфере - это здоровая нация. Для этого большие усилия будут направлены на здравоохранение всех уровней, чтобы максимально приблизить качественную медицину к людям. И еще взяться нужно за программу "Многодетная Беларусь" - там серьезные новации. Любая социалка держится на экономике. Немалую часть своего выступления Президент посвятит именно этой теме. Белорусской предрекали коллапс. На деле - упали меньше, чем на процент. Что очень терпимо, учитывая мировую конъюнктуру.Расширять энергетическую инфраструктуру. Увеличить переработку вторресурсов. Не покладая рук работать в АПК. Своя продовольственная безопасность далась непросто, но оно того стоило. Приоритетом на ближайшие пять лет будет развитие регионов. Это радует душу тех, кто живет на периферии. Чистая вода, комфорт жизни, удобные дороги, условия для развития бизнеса - есть над чем работать.Большой диалог о модернизации общественно-политической системы начат не сегодня. Новая Конституция, властные полномочия, партийное строительство – общество это обсуждает. Высказываясь на эту тему, Президент обращается к данным проведенного в стране социсследования, где тоже звучали эти вопросы. Эмоционально, но четко, по делу. Именно таким было выступление Президента. И когда касалось, сильная власть нужна стране, которая не хочет потерять себя. Какой будет Беларусь? Многие добавляют: как будет без Лукашенко?Критика в адрес нашего Президента то и дело звучит разная, хватает негатива, но и критиканы согласятся - Лукашенко неравнодушный лидер и патриот.Обсуждение программы развития и сказанного лидером шло в перерывах. Сохранение независимой страны, упор на модернизацию, качественная медицина, повышение доходов, развитие регионов, распределение полномочий - все это нашло отклик у делегатов.Вот таким было начало общенационального диалога. Президент, конечно, задал тон. Впереди еще один день и немало дискуссий. Выкристаллизовываем решения для страны все вместе. От всех нас зависит, в какой стране мы будем жить.