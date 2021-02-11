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Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании - эмоционально, искренне и по существу

11.02.2021 20:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Эмоционально, искренне и по существу. Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании разлетелась тезисами и цитатами не только среди белорусов, но и вышла далеко за пределы страны. Десятки важнейших тем, острых вопросов. Политика внешняя и внутренняя. Выступление Президента  часто прерывалось аплодисментами, потому как затрагивало каждого. 

Единство, развитие, независимость - ключевые посылы

И Глава государства четко высказался, какой он видит Беларусь будущего. Народному вече предстоит в эти два дня проанализировать, что сделано  в экономике и социальной политике и куда двигаться дальше. Как сохранить и приумножить не только достижения, за которыми труд миллионов белорусов, но и  духовные  ценности. Главный ориентир - это возможность белорусам  комфортно жить, работать, развиваться, ведь в центре любой политики человек.  
Беларусь на пороге судьбоносных решений и нам есть на что опираться - многое сделано. Мы закрепились на международной арене. Занимаем высокие места в рейтинге человеческого развития.  Эффективность системы здравоохранения, доступность образования -  по этим показателям мы в лидерах на постсоветском пространстве. Но претерпела страна и ряд  потрясений. И только сильное государство может их выдержать. "Беларусь выстоит", - особо подчеркнул Президент.

Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании - эмоционально, искренне и по существу


Президент высказал свою позицию и по вопросу, который в последнее время разогрели в нашем обществе. Что будет с Конституцией? Когда и каких ждать обновлений?

Ее проект подготовят в течение года и обсудят всенародно.  Александр Лукашенко убежден - Беларусь должна оставаться президентской республикой. А перераспределение полномочий уже происходит. Власть - это не тряпка, чтобы ее бросать. Это тоже фраза из сегодняшнего выступления белорусского лидера. И здесь в первую очередь акцент на ответственность. Ответственность тех, кто находится у власти. Перед народом! И только белорусы будут определять, кто достоин быть у руля государства. Честно и открыто.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я строил эту страну так, как мог. И вы должны понимать, что я ее просто так на поругание не отдам, буду я у власти или нет. К власти, естественно, должно приходить новое поколение, и это должен определить народ на честных и открытых выборах после отработки необходимых законов и Конституции. 

Я понимаю, что мы живем в переходный период. Надо сделать так, чтобы новое поколение пришло к власти. Это неизбежно
И народ должен определиться, кто от нового поколения придет во власть. Для этого будет необходимо честно, откровенно, искренне, не сдавая позиций, провести открытые выборы. Народ должен определиться, чего он хочет. И будет железный общественный договор, что честные, открытые (под контролем того, кто там чего хочет) выборы должны быть законом для всех. Если только кто-то дернется после этого, получит жесточайший ответ. И это мы, мое поколение политиков, должны обеспечить белорусскому народу".

Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании - эмоционально, искренне и по существу

Что касается внутренней политики. Промышленность, социальная сфера. Заработные платы, пенсии, пособия

Президент  внес предложения по совершенствованию пенсионной системы, поэтапно внедряя накопительный принцип. Предложил подготовить программу "3+3": работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3 % от зарплаты, столько же добавит и работодатель. Еще один ключевой момент - заработные платы. Государство  создаст условия, чтобы люди могли достойно  заработать. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Отстают по зарплате сельское хозяйство, сфера социальных и жилищно-коммунальных услуг, отдельные категории бюджетников еще небогаты. Государство видит эти проблемы и работает над их решением. Думаю, это правильно - повышать уровень зарплат и планку уважения общества к людям социальных профессий. За предстоящее пятилетие их доходы существенно подтянутся. Так, зарплату педагогических работников доведем до средней по стране. Врачи в 2025-м будут получать в 1,5 раза больше средней республиканской зарплаты. Новых производств и рабочих мест, вложений в развитие различных отраслей. Да, какой-то период времени надо потерпеть, и потом мы получим эффект, как сейчас получаем от сельского хозяйства и деревообработки.

 Правительству ставится задача наряду с развитием производств работать и над повышением зарплат работников
Государство помогло зарабатывать в среднем порядка $500, но дальше должны приложить усилия и сами люди. Мы зарплату эту помогли людям заработать. Государство не должно всех нести на плечах. Образно говоря, государство должно нести только тех, кто не ходит, кто попал в трудную ситуацию. Остальные должны шевелиться сами, зарабатывать на себя и свою семью. Но минимум мы должны им помочь сделать, создать условия, чтобы они могли заработать. И в следующей пятилетке мы должны эту проблему решить".

Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании - эмоционально, искренне и по существу

Александр Лукашенко предложил разработать программу "Многодетная Беларусь" с серьезными новациями, предложил  расширить границы использования семейного капитала.  Труд матери  двоих-троих детей должен оцениваться так же, как и любой другой. Позиция Президента: мама четверых детей  уже заработала будущую трудовую пенсию. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы подрежем любые другие программы, но не демографическую, и не по поддержке людей по жилью. Будем поддерживать молодые семьи по жилью, ведь, если есть где жить, будут думать и о рождении детей. 

Для того, чтобы землю возделывать и жить в стране, нужны люди, это главное

Нам надо минимум 15 млн, а лучше 20 млн человек населения, а мы эту тенденцию уменьшения не переломили. И это в будущем может стать не просто проблемой, а катастрофой. Тогда на нас будут смотреть другие густонаселенные районы для того, чтобы приехать и у нас жить. Мы не против того, чтобы к нам приезжали и жили, но в подавляющем большинстве здесь должны жить белорусы, чтобы эта земля всегда была белорусская. А для этого надо сегодня поддерживать матерей, которые рожают, вот и все. Многодетным семьям, рождаемости мы должны уделить особое внимание".

Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании - эмоционально, искренне и по существу

Делегаты  масштабного Всебелорусского форума, делясь с репортерами АТН впечатлениями от выступления, отметили эмоциональность и искренность  Александра Лукашенко. Расставлены  ориентиры по ключевым направлениям развития нашей страны. 

 
 
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Эмоционально, искренне и по существу. Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании разлетелась тезисами и цитатами не только среди белорусов, но...
 
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