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Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании - эмоционально, искренне и по существу
11.02.2021 20:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЭмоционально, искренне и по существу. Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании разлетелась тезисами и цитатами не только среди белорусов, но и вышла далеко за пределы страны. Десятки важнейших тем, острых вопросов. Политика внешняя и внутренняя. Выступление Президента часто прерывалось аплодисментами, потому как затрагивало каждого.
Единство, развитие, независимость - ключевые посылыИ Глава государства четко высказался, какой он видит Беларусь будущего. Народному вече предстоит в эти два дня проанализировать, что сделано в экономике и социальной политике и куда двигаться дальше. Как сохранить и приумножить не только достижения, за которыми труд миллионов белорусов, но и духовные ценности. Главный ориентир - это возможность белорусам комфортно жить, работать, развиваться, ведь в центре любой политики человек.
Беларусь на пороге судьбоносных решений и нам есть на что опираться - многое сделано. Мы закрепились на международной арене. Занимаем высокие места в рейтинге человеческого развития. Эффективность системы здравоохранения, доступность образования - по этим показателям мы в лидерах на постсоветском пространстве. Но претерпела страна и ряд потрясений. И только сильное государство может их выдержать. "Беларусь выстоит", - особо подчеркнул Президент.
Президент высказал свою позицию и по вопросу, который в последнее время разогрели в нашем обществе. Что будет с Конституцией? Когда и каких ждать обновлений?Ее проект подготовят в течение года и обсудят всенародно. Александр Лукашенко убежден - Беларусь должна оставаться президентской республикой. А перераспределение полномочий уже происходит. Власть - это не тряпка, чтобы ее бросать. Это тоже фраза из сегодняшнего выступления белорусского лидера. И здесь в первую очередь акцент на ответственность. Ответственность тех, кто находится у власти. Перед народом! И только белорусы будут определять, кто достоин быть у руля государства. Честно и открыто.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я строил эту страну так, как мог. И вы должны понимать, что я ее просто так на поругание не отдам, буду я у власти или нет. К власти, естественно, должно приходить новое поколение, и это должен определить народ на честных и открытых выборах после отработки необходимых законов и Конституции.
Я понимаю, что мы живем в переходный период. Надо сделать так, чтобы новое поколение пришло к власти. Это неизбежно
И народ должен определиться, кто от нового поколения придет во власть. Для этого будет необходимо честно, откровенно, искренне, не сдавая позиций, провести открытые выборы. Народ должен определиться, чего он хочет. И будет железный общественный договор, что честные, открытые (под контролем того, кто там чего хочет) выборы должны быть законом для всех. Если только кто-то дернется после этого, получит жесточайший ответ. И это мы, мое поколение политиков, должны обеспечить белорусскому народу".
Что касается внутренней политики. Промышленность, социальная сфера. Заработные платы, пенсии, пособияПрезидент внес предложения по совершенствованию пенсионной системы, поэтапно внедряя накопительный принцип. Предложил подготовить программу "3+3": работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3 % от зарплаты, столько же добавит и работодатель. Еще один ключевой момент - заработные платы. Государство создаст условия, чтобы люди могли достойно заработать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Отстают по зарплате сельское хозяйство, сфера социальных и жилищно-коммунальных услуг, отдельные категории бюджетников еще небогаты. Государство видит эти проблемы и работает над их решением. Думаю, это правильно - повышать уровень зарплат и планку уважения общества к людям социальных профессий. За предстоящее пятилетие их доходы существенно подтянутся. Так, зарплату педагогических работников доведем до средней по стране. Врачи в 2025-м будут получать в 1,5 раза больше средней республиканской зарплаты. Новых производств и рабочих мест, вложений в развитие различных отраслей. Да, какой-то период времени надо потерпеть, и потом мы получим эффект, как сейчас получаем от сельского хозяйства и деревообработки.
Правительству ставится задача наряду с развитием производств работать и над повышением зарплат работников
Государство помогло зарабатывать в среднем порядка $500, но дальше должны приложить усилия и сами люди. Мы зарплату эту помогли людям заработать. Государство не должно всех нести на плечах. Образно говоря, государство должно нести только тех, кто не ходит, кто попал в трудную ситуацию. Остальные должны шевелиться сами, зарабатывать на себя и свою семью. Но минимум мы должны им помочь сделать, создать условия, чтобы они могли заработать. И в следующей пятилетке мы должны эту проблему решить".
Александр Лукашенко предложил разработать программу "Многодетная Беларусь" с серьезными новациями, предложил расширить границы использования семейного капитала. Труд матери двоих-троих детей должен оцениваться так же, как и любой другой. Позиция Президента: мама четверых детей уже заработала будущую трудовую пенсию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы подрежем любые другие программы, но не демографическую, и не по поддержке людей по жилью. Будем поддерживать молодые семьи по жилью, ведь, если есть где жить, будут думать и о рождении детей.
Для того, чтобы землю возделывать и жить в стране, нужны люди, это главное
Нам надо минимум 15 млн, а лучше 20 млн человек населения, а мы эту тенденцию уменьшения не переломили. И это в будущем может стать не просто проблемой, а катастрофой. Тогда на нас будут смотреть другие густонаселенные районы для того, чтобы приехать и у нас жить. Мы не против того, чтобы к нам приезжали и жили, но в подавляющем большинстве здесь должны жить белорусы, чтобы эта земля всегда была белорусская. А для этого надо сегодня поддерживать матерей, которые рожают, вот и все. Многодетным семьям, рождаемости мы должны уделить особое внимание".
Делегаты масштабного Всебелорусского форума, делясь с репортерами АТН впечатлениями от выступления, отметили эмоциональность и искренность Александра Лукашенко. Расставлены ориентиры по ключевым направлениям развития нашей страны.
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Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании - эмоционально, искренне и по существу
Эмоционально, искренне и по существу. Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании разлетелась тезисами и цитатами не только среди белорусов, но...
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