Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании - эмоционально, искренне и по существу

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Единство, развитие, независимость - ключевые посылы

Беларусь на пороге судьбоносных решений и нам есть на что опираться - многое сделано. Мы закрепились на международной арене. Занимаем высокие места в рейтинге человеческого развития. Эффективность системы здравоохранения, доступность образования - по этим показателям мы в лидерах на постсоветском пространстве. Но претерпела страна и ряд потрясений. И только сильное государство может их выдержать. "Беларусь выстоит", - особо подчеркнул Президент.













Президент высказал свою позицию и по вопросу, который в последнее время разогрели в нашем обществе. Что будет с Конституцией? Когда и каких ждать обновлений?

Я понимаю, что мы живем в переходный период. Надо сделать так, чтобы новое поколение пришло к власти. Это неизбежно

И народ должен определиться, кто от нового поколения придет во власть. Для этого будет необходимо честно, откровенно, искренне, не сдавая позиций, провести открытые выборы. Народ должен определиться, чего он хочет. И будет железный общественный договор, что честные, открытые (под контролем того, кто там чего хочет) выборы должны быть законом для всех. Если только кто-то дернется после этого, получит жесточайший ответ. И это мы, мое поколение политиков, должны обеспечить белорусскому народу".







Что касается внутренней политики. Промышленность, социальная сфера. Заработные платы, пенсии, пособия

Правительству ставится задача наряду с развитием производств работать и над повышением зарплат работников

Государство помогло зарабатывать в среднем порядка $500, но дальше должны приложить усилия и сами люди. Мы зарплату эту помогли людям заработать. Государство не должно всех нести на плечах. Образно говоря, государство должно нести только тех, кто не ходит, кто попал в трудную ситуацию. Остальные должны шевелиться сами, зарабатывать на себя и свою семью. Но минимум мы должны им помочь сделать, создать условия, чтобы они могли заработать. И в следующей пятилетке мы должны эту проблему решить".









Для того, чтобы землю возделывать и жить в стране, нужны люди, это главное

Нам надо минимум 15 млн, а лучше 20 млн человек населения, а мы эту тенденцию уменьшения не переломили. И это в будущем может стать не просто проблемой, а катастрофой. Тогда на нас будут смотреть другие густонаселенные районы для того, чтобы приехать и у нас жить. Мы не против того, чтобы к нам приезжали и жили, но в подавляющем большинстве здесь должны жить белорусы, чтобы эта земля всегда была белорусская. А для этого надо сегодня поддерживать матерей, которые рожают, вот и все. Многодетным семьям, рождаемости мы должны уделить особое внимание".











В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании - эмоционально, искренне и по существу Эмоционально, искренне и по существу. Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании разлетелась тезисами и цитатами не только среди белорусов, но...

Эмоционально, искренне и по существу. Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании разлетелась тезисами и цитатами не только среди белорусов, но и вышла далеко за пределы страны. Десятки важнейших тем, острых вопросов. Политика внешняя и внутренняя. Выступление Президента часто прерывалось аплодисментами, потому как затрагивало каждого.И Глава государства четко высказался, какой он видит Беларусь будущего. Народному вече предстоит в эти два дня проанализировать, что сделано в экономике и социальной политике и куда двигаться дальше. Как сохранить и приумножить не только достижения, за которыми труд миллионов белорусов, но и духовные ценности. Главный ориентир - это возможность белорусам комфортно жить, работать, развиваться, ведь в центре любой политики человек.Ее проект подготовят в течение года и обсудят всенародно. Александр Лукашенко убежден - Беларусь должна оставаться президентской республикой. А перераспределение полномочий уже происходит. Власть - это не тряпка, чтобы ее бросать. Это тоже фраза из сегодняшнего выступления белорусского лидера. И здесь в первую очередь акцент на ответственность. Ответственность тех, кто находится у власти. Перед народом! И только белорусы будут определять, кто достоин быть у руля государства. Честно и открыто.Президент внес предложения по совершенствованию пенсионной системы, поэтапно внедряя накопительный принцип. Предложил подготовить программу "3+3": работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3 % от зарплаты, столько же добавит и работодатель. Еще один ключевой момент - заработные платы. Государство создаст условия, чтобы люди могли достойно заработать.Александр Лукашенко предложил разработать программу "Многодетная Беларусь" с серьезными новациями, предложил расширить границы использования семейного капитала. Труд матери двоих-троих детей должен оцениваться так же, как и любой другой. Позиция Президента: мама четверых детей уже заработала будущую трудовую пенсию.Делегаты масштабного Всебелорусского форума, делясь с репортерами АТН впечатлениями от выступления, отметили эмоциональность и искренность Александра Лукашенко. Расставлены ориентиры по ключевым направлениям развития нашей страны.