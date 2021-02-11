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Два условия ухода Лукашенко: отсутствие протестов и гарантии безопасности
12.02.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании назвал главные условия своего ухода из власти: мир и порядок и гарантии безопасности сторонникам нынешнего президента.
"Главное мое условие ухода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", - сказал Александр Лукашенко.
По его словам, «второе условие: если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может».
Именно этим он и объяснил свое стремление сделать ВНС конституционным органом, дать ем полномочия. «Если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания. У вас. Даже без меня. И Всебелорусское народное собрание (оно будет избираться еще более ответственно) будет иметь полномочия», - пояснил мысль официальный белорусский лидер.
Он считает, что ВНС должно быть стабилизатором на переходный период, которое также будет иметь полномочия определять стратегии развития белорусского общества, в том числе связанные с суверенитетом,
Лукашенко против ослабления должности президента. «Это буду не я. Это будет другой президент. Поэтому не пришивайте это ко мне. Будет другой глава государства, но он должен быть главой государства», - предположил официальный лидер, добавив, что, возможно, будет выбран и другой вариант.
На Всебелорусском народном собрании
В МВД
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Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании назвал главные условия своего ухода из власти: мир и порядок и гарантии безопасности сторонникам...
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