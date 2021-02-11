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Два условия ухода Лукашенко: отсутствие протестов и гарантии безопасности

12.02.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании назвал главные условия своего ухода из власти: мир и порядок и гарантии безопасности сторонникам нынешнего президента.

"Главное мое условие ухода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, «второе условие: если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может».

Именно этим он и объяснил свое стремление сделать ВНС конституционным органом, дать ем полномочия. «Если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания. У вас. Даже без меня. И Всебелорусское народное собрание (оно будет избираться еще более ответственно) будет иметь полномочия», - пояснил мысль официальный белорусский лидер.

Он считает, что ВНС должно быть стабилизатором на переходный период, которое также будет иметь полномочия определять стратегии развития белорусского общества, в том числе связанные с суверенитетом, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко против ослабления должности президента. «Это буду не я. Это будет другой президент. Поэтому не пришивайте это ко мне. Будет другой глава государства, но он должен быть главой государства», - предположил официальный лидер, добавив, что, возможно, будет выбран и другой вариант.

На Всебелорусском народном собрании присутствуют примерно 2700 человек, 30 из которых – гости без права голоса. Белорусские политологи убеждены, что ВНС - обычная декоративная процедура, которая не приведет к существенным изменениям в стране. Некоторые предполагали, что в дни проведения мероприятия возможны протесты в стране.

В МВД сообщили, что накануне собрания в столице будет ограничено движение транспорта, а милиция предпримет максимальные меры безопасности.

 
 
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Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании назвал главные условия своего ухода из власти: мир и порядок и гарантии безопасности сторонникам...
 
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