ООН призвала все стороны выполнять условия Минских соглашений

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев - Sputnik. Минские соглашения являются единственным механизмом для мирного урегулирования на востоке Украины, считают в Организации объединенных наций.

"Минские соглашения остаются единственным согласованным механизмом для мирного урегулирования конфликта на восточной Украине, и мы призываем стороны исполнять все элементы этих соглашений", - заявил на заседании Совбеза замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Заседание прошло в канун годовщины подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Договоренности были достигнуты 12 февраля 2015 года в Минске, комплекс мер состоит из 13 пунктов.

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина представила План совместных шагов по выполнению Минских соглашений. Он добавил, что этот комплекс мер соответствует "духу и букве Минских договоренностей".

Но постпред РФ при ООН и в Совете безопасности Василий Небензя считает, что "эта дорожная карта на три четвертых противоречит Минским соглашениям".

"Упорное нежелание Киевом выполнять обязательства по Комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства", - считает Небензя.

Многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" прошли в Минске 12 февраля 2015 года. На них присутствовали российский лидер Владимир Путин, президент Украины Владимир Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Франсуа Олланд. Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.

По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.

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