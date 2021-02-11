Мезенцев: Россия получила ответ на вопрос, готова ли Беларусь сотрудничать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал, как воспринял выступление президента Александра Лукашенко на шестом Всебелорусском народном собрании в контексте интеграционных процессов.

Он также поделился своим видением того, как позицию белорусского лидера оценили в кулуарах делегаты собрания.

"Те, кто сомневался, нужна ли Беларуси Россия, готова ли более открыто, искренне, без лукавства идти на сотрудничество с Россией, получили четкий ответ. Совсем недавно премьер Мишустин сказал, обращаясь к белорусским коллегам: открытость российской стороны к интеграционной работе очевидна, и ответ за нашими белорусскими коллегами. Я хочу верить, что ответ отчетливый прозвучал", – сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".

У Беларуси и России есть задел по интеграционной работе, созданный еще в 2019 году, теперь эту работу должны подхватить правительства, считает посол. Важно, чтобы в нее были включены министерства финансов, промышленности, таможенные службы и другие ведомства.

Независимую Беларусь и суверенную Россию Мезенцев назвал "единым отечеством" для белорусов и россиян.

"Важно, чтобы пространство от Бреста до Владивостока было близко для всех нас. И тогда разговоры о том, на каком фундаменте интегрироваться, будут отходить на дальний план", – считает Мезенцев.

Он отметил и позитивную настроенность делегатов ВНС в отношении интеграционной работы.

"Со многими людьми из тех, кто был в зале, с участниками ВНС, я говорил в кулуарах и спрашивал, как они восприняли отчетливые, принципиальные посылы белорусского лидера на упрочение отношений с Россией. Позитивно и убежденно", – прокомментировал настроения делегатов на собрании Мезенцев.

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