Стены не будет: Байден завершил один из самых масштабных проектов Трампа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Президент США Джо Байден прекратил финансирование возведения стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации, который был введен в регионе в 2019 году.

Строительство стены было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, однако утвердить финансирование на этот проект оказалось непросто. В 2019 году экс-президент ввел в регионе режим ЧС.

"Я пришел к выводу, что объявление режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", – говорится в письме Байдена, которое он направил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В нем также сказано, что президент не допустит траты средств налогоплательщиков на строительство стены. Он попросил пересмотреть ресурсы, которые уже были направлены на реализацию этого проекта Трампа.

В США из-за планов по возведению стены произошла самая долгая в истории приостановка работы правительства (она длилась 35 дней). Трамп тогда ввел режим ЧС и выделил на строительство шесть миллиардов долларов, которые ранее были направлены для реализации других проектов.

Прежде Байден уже смягчил иммиграционную политику Трампа – изъятые из семей мигрантов дети смогут вновь увидеть родителей. Чтобы остановить нелегальную миграцию, по решению администрации прежнего президента начали забирать детей у задержанных беженцев, не имеющих при себе документов. Эти меры действовали в 2017–2018 годах. Всего зафиксировано около 5,5 тысяч подобных случаев.

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