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КГБ Беларуси располагает достоверной информацией о готовящихся терактах

12.02.2021 09:39 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил на Всебелорусском народном собрании, что располагает достоверной информацией о готовящихся в стране терактах и, по его мнению, в стране «пик протестной активности пройден». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы располагаем достоверной информацией о намерениях... по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны. В целом подчёркиваю, они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей», - рассказал Иван Тертель.

Председатель КГБ заявил, что ведомство достаточно подробно знает «планы», в том числе по подбору исполнителей, объектов, на который направлена террористическая деятельность (включая правоохранителей, руководство страны и членов семей), разрабатываемые механизмы совершения преступлений и источники финансирования.

В связи с этим госслужба проводит соответствующие работы. КГБ обладает всеми необходимыми знаниями и средствами, чтобы граждане могли не переживать за свою безопасность, пояснил Тертель.

«Мы будем действовать жестко, в соответствии со сложившейся международной практикой по пресечению подобного рода преступлений. Наши отцы и деды находили предателей, изменников, пособников фашистов через десятилетия, где бы они ни находились. И мы от этой линии никогда не отступим», - цитирует главу КГБ Белта.

Протесты в Беларуси затухают

Иван Тертель заявил, что протестная деятельность в стране угасает, «как бы не хотелось закулисным игрокам… страна вернулась к нормальной жизни и твердо стоит на пути дальнейшего развития».

Однако он считает, что расслабляться еще рано, из-за границы поступает информация, что «при поддержке заинтересованных политических кругов» сформированы структуры, в которых с помощью так называемых финансовых фондов и стоящих за ними спецслужб, «концентрируются различного рода беглецы, авантюристы, проходимцы и просто предатели».

Тертель отметил, что наиболее значимые такого рода «подрывные центры» располагаются в Вильнюсе и Варшаве.

Некоторые из них переходят красные линии и прибегают к террору, прокомментировал глава белорусского КГБ:

«Кое-кто думает, что ему удастся вновь всколыхнуть страну, пролив кровь тех самых простых людей, интересами которых они прикрываются. Пример - деятельность террористических групп Автуховича и Олиневича».

Напомним, в Минске началась работа VI ВНС. На собрании присутствовали примерно 2700 человек, 30 из которых – гости без права голоса. На мероприятии Александр Лукашенко озвучил «программу оппозиции», вспомнил о свергнутых лидерах, рассказал о России и Владимире Путине и назвал главные условия своего ухода из власти.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил на Всебелорусском народном собрании, что располагает достоверной информацией о готовящихся в стране...
 
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