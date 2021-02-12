МИД Беларуси: мы заметили вояж американского посла по Европе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев - Sputnik. Желание американского дипломата получить больше информации понятно, заявил в кулуарах Всебелорусского народного собрания глава МИД республики Владимир Макей, передает корреспондент Sputnik.

"Мы обратили внимание, что назначенный посол Джулия Фишер совершила вояж по Европе: посетила несколько стран. В том числе, встречалась с представителями этих государств, а также представителями белорусской оппозиции", - констатировал министр.

По его словам, с одной стороны это понятно, потому что есть желание получить до прибытия в Беларусь больше информации о происходящих процессах.

"С другой стороны непонятна однобокая ориентация информации. Почему не было желания получить официальные комментарии?" - задал вопрос Владимир Макей.

После чего добавил, что была встреча с временным поверенным в делах Беларуси в США.

"Мы контактируем здесь с посольством США. Но если вновь назначенный посол будет представлять свое видение развития отношений между Беларусью и США в Госдепе на основании только лишь информации, которую она почерпнула в Вильнюсе, и Варшаве, и Стокгольме, то это будет однобокое видение", - считает глава МИД Беларуси.

Владимир Макей напомнил еще раз, что республика заинтересована в развитии отношений с Соединенными Штатами. По его словам, "последние несколько лет показывают, что это выгодно для обоих государств".

"Мы начали работать и в энергетической сфере, начали было работать с учетом желания диверсификации торгово-экономических отношений и это уже дало свои плоды. Поэтому мы настроены на конструктивный диалог с США", - заверил он.

Владимир Макей отметил, что если Джулия Фишер намерена прибыть в Беларусь, то ее хотели бы видеть в качестве полноценного, полномочного посла.

"Если у нее есть какие-то предубеждения, связанные с вручением верительных грамот, то надо подумать еще", - резюмировал он.

Текстовую трансляцию второго дня VI Всебелорусского народного собрания читайте на Sputnik .

Читайте также: