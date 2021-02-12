ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Беларуси: мы заметили вояж американского посла по Европе

12.02.2021 10:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев - Sputnik. Желание американского дипломата получить больше информации понятно, заявил в кулуарах Всебелорусского народного собрания глава МИД республики Владимир Макей, передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Евгений Биятов
Госдепартамент США отказался сообщить, поедет ли в Минск новый посол

"Мы обратили внимание, что назначенный посол Джулия Фишер совершила вояж по Европе: посетила несколько стран. В том числе, встречалась с представителями этих государств, а также представителями белорусской оппозиции", - констатировал министр.

По его словам, с одной стороны это понятно, потому что есть желание получить до прибытия в Беларусь больше информации о происходящих процессах.

"С другой стороны непонятна однобокая ориентация информации. Почему не было желания получить официальные комментарии?" - задал вопрос Владимир Макей.

После чего добавил, что была встреча с временным поверенным в делах Беларуси в США.

"Мы контактируем здесь с посольством США. Но если вновь назначенный посол будет представлять свое видение развития отношений между Беларусью и США в Госдепе на основании только лишь информации, которую она почерпнула в Вильнюсе, и Варшаве, и Стокгольме, то это будет однобокое видение", - считает глава МИД Беларуси.

Владимир Макей напомнил еще раз, что республика заинтересована в развитии отношений с Соединенными Штатами. По его словам, "последние несколько лет показывают, что это выгодно для обоих государств".

© Sputnik / Владимир Трефилов
Ничего экстраординарного: Ищенко о встрече Фишер с Латушко и Тихановской

"Мы начали работать и в энергетической сфере, начали было работать с учетом желания диверсификации торгово-экономических отношений и это уже дало свои плоды. Поэтому мы настроены на конструктивный диалог с США", - заверил он.

Владимир Макей отметил, что если Джулия Фишер намерена прибыть в Беларусь, то ее хотели бы видеть в качестве полноценного, полномочного посла.

"Если у нее есть какие-то предубеждения, связанные с вручением верительных грамот, то надо подумать еще", - резюмировал он.

Текстовую трансляцию второго дня VI Всебелорусского народного собрания читайте на Sputnik.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Назначенный в Беларусь посол Соединенных Штатов посетила столицы Польши и Литвы, где провела встречи с оппозиционными белорусскими лидерами.
 
Новости дня
Новости политики
 
Заговор и экстремизм: новые обвинения предъявлены Колесниковой и Знаку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by