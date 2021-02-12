Заговор и экстремизм: новые обвинения предъявлены Колесниковой и Знаку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев - Sputnik. Члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили еще два обвинения – в заговоре и создании экстремистского формирования, сообщил Telegram-канал экс-претендента в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

Оппозиционный политик Колесникова была задержана в сентябре прошлого года по уголовному делу Координационного совета, ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

"Колесниковой дополнительно предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК)", – сообщил Telegram-канал.

Еще одному фигуранту дела о Координационном совете – адвокату Максиму Знаку – также предъявлены аналогичные обвинения.

Санкция статьи ч. 1 ст. 361-1 УК "Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением" предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

Член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе. В конце декабря 2020 года Генпрокуратура Беларуси возбудила против ряда членов белорусской оппозиции уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

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