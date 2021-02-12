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Заговор и экстремизм: новые обвинения предъявлены Колесниковой и Знаку
12.02.2021 10:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев - Sputnik. Члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили еще два обвинения – в заговоре и создании экстремистского формирования, сообщил Telegram-канал экс-претендента в президенты Беларуси Виктора Бабарико.
Оппозиционный политик Колесникова была задержана в сентябре прошлого года по уголовному делу Координационного совета, ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).
"Колесниковой дополнительно предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК)", – сообщил Telegram-канал.
Еще одному фигуранту дела о Координационном совете – адвокату Максиму Знаку – также предъявлены аналогичные обвинения.
© Sputnik / Виктор Толочко
Санкция статьи ч. 1 ст. 361-1 УК "Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением" предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.
Член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова
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Санкция новой статьи, по которой обвиняют политиков, предусматривает до семи лет лишения свободы.
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