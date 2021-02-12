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Макей: встреча Лукашенко и Путина может состояться в конце февраля
12.02.2021 10:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Президенты Беларуси и России встретятся в конце февраля этого года, заявил в кулуарах ВНС глава МИД республики Владимир Макей, передает корреспондент Sputnik.
Ранее в Кремле рассказали, что готовится встреча на высшем уровне. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят ряд двусторонних вопросов.
В ответ на вопрос, может ли министр подтвердить факт подготовки встречи, он пошутил: "Если, как у нас раньше говорили, ТАСС уполномочен заявить, то все верили этому".
После чего добавил, что "если Кремль сказал, то, конечно, можно согласиться с тем, что такая встреча планируется".
"В данный момент прорабатывается, готовятся соответствующие материалы. Это будет важный контакт между руководителями наших государств. Потому что уже много встреч состоялось на уровне премьер-министров обеих стран. Было много контактов, личных встреч между отраслевыми министерствами, в том числе, между министерствами иностранных дел Беларуси и России", – напомнил Владимир Макей.
При этом он обратил внимание на пандемическую ситуацию и то, что происходит вокруг наших государств, отметив, что президентам Беларуси и России будет о чем поговорить.
"На столе у них будут повестки дня и конкретные вопросы, связанные с углублением интеграции", – рассказал глава МИД Беларуси.
В ответ на уточняющий вопрос, состоится ли встреча до конца февраля, он ответил: "Я думаю, да".
Ранее СМИ
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В Кремле накануне анонсировали подготовку встречи лидеров двух стран, однако не раскрывали подробностей.
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