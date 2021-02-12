МИД Беларуси: для Запада делегаты ВНС - манекены

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев - Sputnik. На Западе считают, что все, кто поддерживают действующую власть - это манекены, заявил в кулуарах ВНС глава МИД республики Владимир Макей, передает корреспондент Sputnik.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что на Западе не признают легитимность ВНС, сказал, что "для наших оппонентов, тех кто находится за рубежом, те кто находятся сейчас в зале, являются манекенами".

По его словам, на Западе так относятся ко всем, кто поддерживает действующую в Беларуси власть.

"Мол у них нет своего голоса. Мы демократы и все, что мы говорим - правильно, а все остальные - это манекены, потому что они не понимают, что происходит. Это быдло, это те, кто не имеет права голоса", - привел пример глава МИД Беларуси.

Владимир Макей особо отметил, что для него "это абсолютно неприемлемо". "Вчера прозвучали различные точки зрения. Как бы кто не воспринимал это собрание, оно является очень важной точкой отсчета в дальнейшем развитии общества и государства. Если они не хотят принимать это собрание, это на их совести, ради бога", - констатировал он.

Последует

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