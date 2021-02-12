В новой концепции внешней политики Беларуси учтут позицию Запада - МИД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев - Sputnik. Радикальной ломки концепции внешней политики не будет, заявил в кулуарах Всебелорусского народного собрания (ВНС) глава МИД республики Владимир Макей, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, на данном этапе назрела необходимость разработки новой концепции внешнеполитической деятельности.

"Потому что мы видим, что мир радикально изменился. Даже, если взять не только последние 25 лет, но и 10-15 лет. Такие изменения происходят чуть ли не ежегодно. Взять хотя бы эту пандемию, она существенно повлияла и на политические аспекты международных отношений, но и торгово-экономическое взаимодействие", - констатировал глава МИД Беларуси.

После чего добавил, что с учетом угроз и вызовов, которые появляются и могут появиться в будущем. "Назрела необходимость корректировки некоторых подходов Беларуси во внешней политике, но это не означает, что будет радикальная ломка этой концепции,нет. Многое сохранится, многое из того, что заложено в действующей концепции абсолютно соответствует нынешней ситуации. Вместе с тем нам нужно посмотреть на новые вызовы и угрозы, которые появились в последнее время", - отметил Макей.

По его мнению, "в течение года мы спокойно разработаем этот документ". "Мы посмотрим как себя будут вести наши западные партнеры, какая здесь возможно корректировка наших отношений. Все это учтем при разработке нашей внешнеполитической доктрины", - особо отметил глава МИД.

При этом он сделал акцент на том, что Беларусь заинтересована в дружеских отношениях со всеми, кто хочет иметь нормальные связи с нами.

Нейтральная позиция Минска

"Мы сегодня являемся членами ОДКБ - это военно-политический союз. Беларуси уже за это можно предъявить упрек: соблюдаете ли вы нейтралитет или нет", - ответил Владимир Макей на вопрос, отказалась ли Беларусь от нейтрального статуса.

Министр рассказал, что когда учился в дипломатической академии в Австрии как раз на тему нейтралитета написал отдельную работу.

"Нейтралитета в классическом понимании, которое относится к политике некоторых стран, проводившуюся после Второй мировой войны, сегодня не существует", - уверен глава МИД Беларуси.

По его словам, республика видит свою работу в активном участии в интеграционных объединениях, а также установлении контактов между ними, например, ЕАЭС и ШОС.

"Мы должны все это тщательно проанализировать и выработать такую концепцию, такие подходы максимально соответствовали текущей ситуации, текущему международному развитию", - резюмировал он.

Накануне, выступая на ВНС, Макей заявил, что закрепленное в конституции Беларуси стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. "На мой взгляд, закрепленное в конституции стремление Беларуси к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании уже не существует", - заявил Макей.

Как отметил министр, предлагается учесть данный аспект при работе над поправками в Конституцию.

Ранее в четверг президент Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года.