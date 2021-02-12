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Лавров назвал условие, при котором Москва готова к разрыву с ЕС

12.02.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Если будут санкции, создающие риски для российской экономики, Москва готова к разрыву с Евросоюзом, заявил Лавров.

По его словам, в Москве исходят из того, что "мы готовы". Правда, в том случае, если в каких-то областях будут накладываться санкции, создающие риски для российской экономики, в том числе в самых чувствительных сферах.

"Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", – сказал Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

О возможном введении новых антироссийских санкций стало известно на этой неделе. В Брюсселе заявили, что Москва "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Среди причин называются конфликты на Украине и в Приднестровье, ситуация в Беларуси после президентских выборов и арест Алексея Навального.

Напомним, в начале февраля Москву посетил с трехдневным визитом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он успел встретиться не только с официальными лицами, но и провести переговоры с российскими общественными организациями. Визит совпал с судебными заседаниями над Алексеем Навальным, которые Боррель осудил. Но признал, что прекращать общения с Россией невозможно. При этом отношения с Москвой она назвал "далекими от удовлетворительных". 

© Sputnik
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Со своей стороны Лавров ранее назвал условие для нормализации отношений с ЕС. По его словам, Россия не была инициатором охлаждения отношений с Европейским союзом, и сейчас настроена на нормализацию взаимодействия в отдельных сферах, если двухсторонний диалог не будет приноситься в жертву политическим интересам.

По словам Лаврова, в 2014 году Евросоюз сам обрушил создававшуюся годами структуру многоплановых отношений с Россией, а причиной этого была поддержка со стороны ЕС госпереворота на Украине.

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Теги: Минск
 
 
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При каком условии Россия разорвет отношения с Евросоюзом, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
 
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