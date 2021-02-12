Лукашенко о компании, отказавшейся продавать белорусское: мы ее просто вырезаем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал указание проверить торговую компанию, которая отказалась реализовать белорусскую продукцию, произведенную его сторонниками.

"А нашим бизнесменам посоветую, если заработали много - много помогите если заработали мало, никто с вас не сорвет, не спросит", - заявил глава государства, выступая в пятницу на Всенародном белорусском собрании .

"Не буду называть (торговую) компанию, которую мы просто вырезаем. Возьмите белорусский товар, продовольствие, продайте. Вы "ябатьки", белорусское - вот отсюда. Я говорю проверьте. А там египетская картошка, польские яблоки, турецкая продукция и так далее. Лично поручил своим людям - пройти и посмотреть без чиновников",- сказал Лукашенко.

При этом он пояснил такую жесткую позицию государственными интересами.

"Скажите, как я должен относиться к компании, для которой я же создал условия, что бы она здесь работала. Как я должен отреагировать - в Беларуси ее не будет", - добавил глава государства.

"Чтобы бы вы поняли мою (позицию) - это никакая нибудь злость и ярость - это выстрадано мной. Мы будем поддерживать компании, пусть открываются и работают - можете не любить Лукашенко, можете "ябатек" не любить - но иди работай по закону",- сказал глава государства.

(последует)