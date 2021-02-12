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Лукашенко о компании, отказавшейся продавать белорусское: мы ее просто вырезаем
12.02.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отдал указание проверить торговую компанию, которая отказалась реализовать белорусскую продукцию, произведенную его сторонниками.
"А нашим бизнесменам посоветую, если заработали много - много помогите если заработали мало, никто с вас не сорвет, не спросит", - заявил глава государства, выступая в пятницу на
"Не буду называть (торговую) компанию, которую мы просто вырезаем. Возьмите белорусский товар, продовольствие, продайте. Вы "ябатьки", белорусское - вот отсюда. Я говорю проверьте. А там египетская картошка, польские яблоки, турецкая продукция и так далее. Лично поручил своим людям - пройти и посмотреть без чиновников",- сказал Лукашенко.
При этом он пояснил такую жесткую позицию государственными интересами.
"Скажите, как я должен относиться к компании, для которой я же создал условия, что бы она здесь работала. Как я должен отреагировать - в Беларуси ее не будет", - добавил глава государства.
"Чтобы бы вы поняли мою (позицию) - это никакая нибудь злость и ярость - это выстрадано мной. Мы будем поддерживать компании, пусть открываются и работают - можете не любить Лукашенко, можете "ябатек" не любить - но иди работай по закону",- сказал глава государства.
(последует)
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Президент отметил, что бизнесмены в праве не любить президента и "ябатек", но должны работать по закону.
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