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Воскресенский: лидеры оппозиции предали сторонников и позорно сбежали
12.02.2021 13:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Часть лидеров новой оппозиции позорно сбежала из страны, передав своих странников под патронат анархистов и иностранных спецслужб, заявил политолог Юрий Воскресенский на
"В прошлом году мы столкнулись с вызовами, которые могли привести к кровавому развитию событий, и беда могла постучаться во многие наши дома", – сказал он.
"Не все лидеры оппозиции были чисты на руку и готовы были поступиться личными амбициями, не все понимали, что будут делать с эмоциями раскачанных людей. Именно поэтому ситуация начала превращаться в хаос и инициативу начали перехватывать радикально настроенные группировки и дискредитировавшие себя представители старой оппозиции", – сказал политолог.
"Увы, часть наших новых так называемых лидеров (оппозиции) сбежала из страны, бросила, предала и практически передала своих сторонников под управление анархистов, криминалитета, а местами, Иван Станиславович (глава КГБ Иван Тертель – Sputnik) не даст соврать, и зарубежных спецслужб", – отметил Воскресенский.
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По словам политолога, вызовы прошлого года могли привести к кровавым событиям на территории Беларуси.
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