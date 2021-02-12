Песков: Россия должна быть готова к самостоятельности 

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. В случае недружественных шагов ЕС Россия должна быть готова к самостоятельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам", - цитирует Пескова РИА Новости .

По словам пресс-секретаря президента России, страна должна быть готова "к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям".

Национальная инфраструктура России должна быть готова к тому, чтобы заменить все, чего страну могут лишить, подчеркнул он. РФ необходимо обеспечивать безопасность в самых "чувствительных стратегических областях" на случай, если "безумие возобладает".

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня также назвал условие , при котором Москва готова к разрыву с ЕС. По его словам, ключевую роль в этом вопросе будут играть санкции, создающие риски для российской экономики.

О возможном введении новых антироссийских санкций стало известно на этой неделе. В Брюсселе заявили, что Москва "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Среди причин называются конфликты на Украине и в Приднестровье, ситуация в Беларуси после президентских выборов и арест Алексея Навального.

Ранее Москву посетил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. По итогам трехдневного визита, он сообщил, что отношения с Россией "далеки от удовлетворительных" .

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