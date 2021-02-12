|
Песков: Россия должна быть готова к самостоятельности
12.02.2021 13:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. В случае недружественных шагов ЕС Россия должна быть готова к самостоятельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам", - цитирует Пескова
По словам пресс-секретаря президента России, страна должна быть готова "к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям".
Национальная инфраструктура России должна быть готова к тому, чтобы заменить все, чего страну могут лишить, подчеркнул он. РФ необходимо обеспечивать безопасность в самых "чувствительных стратегических областях" на случай, если "безумие возобладает".
Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня также
© Sputnik / Владимир Сергеев
О возможном введении новых антироссийских санкций стало известно на этой неделе. В Брюсселе заявили, что Москва "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Среди причин называются конфликты на Украине и в Приднестровье, ситуация в Беларуси после президентских выборов и арест Алексея Навального.
Ранее Москву посетил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. По итогам трехдневного визита, он сообщил, что отношения с Россией
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страна должна быть самодостаточна в случае, если столкнется с рестрикциями со стороны Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)