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Президент об усилении ответственности за беспорядки: процесс запущен

12.02.2021 14:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Процесс по изменению законодательства по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений уже запущен, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в пятницу на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

"Нравится это кому-то или нет. Процесс запущен, мною поручено разным структурам и органам власти подготовить проекты нормативно-правовых актов", - сказал Лукашенко.

"Нравится это кому-то или нет. Процесс запущен, мною поручено разным структурам и органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов", - сказал глава государства.

По его словам, это важно, чтобы пресечь массовые беспорядки, притом важно выглядеть при этом цивилизованным государством.

"Чтобы все увидели эти законы и понимали, какие будут последствия за те или иные действия. Не просто с бухты-барахты по голове, а люди должны видеть эти документы в виде законов. Поэтому в ближайшее время парламент примет соответствующие законы", - добавил президент.

 

 
Теги: Минск
 
 
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