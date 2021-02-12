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Лукашенко назвал возможные сроки проведения референдума по Конституции

12.02.2021 14:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Референдум по внесению изменений в Конституцию Беларуси может состояться в те же сроки, что и выборы в местные Советы депутатов, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая в пятницу на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

Накануне белорусский лидер анонсировал принятие проекта новой Конституции в течение 2021 года. Референдум, по его словам, должен состояться в начале 2022-го. Заместитель главы Администрации Ольга Чуприс в беседе с корреспондентом Sputnik заявила, что на столе у президента - несколько вариантов основного закона.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: вся власть будет у Всебелорусского народного собрания

В пятницу делегаты ВНС приняли резолюцию, из которой следует, что конституционная комиссия до конца этого года разработает предложения по изменению основного закона республики.

"Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем, и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие, по-моему, там у нас местные выборы", - сказал Лукашенко.

Согласно графику на сайте ЦИК, очередные выборы в местные Советы депутатов Беларуси должны пройти не позднее 18 января 2022 года.

Белорусский президент подчеркнул, что Конституцию создавать будут аккуратно и осторожно. "В эти минуты неопределенности нашего будущего мы как никогда должны быть аккуратны, осторожны и едины. Не время сегодня ломать и крошить", - заявил Лукашенко.

Президент заметил подчеркнул, что сейчас не время для "сомнительных экспериментов". По его мнению, в вопросах преобразований надо идти, как по льду, иначе можно "провалиться и не выкарабкаться".

Нейтралитет в Конституции

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что закрепленное в Конституции стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. Министр предложил учесть данный аспект при работе над поправками в основной закон страны. 

Лукашенко, комментируя предложение главы МИД, заявил, что "нейтралитета нет". "Честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом. Может, мы и нарушали Конституцию", - сказал он.

"Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться, полагая, что нельзя постоянно менять Конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования", - предложил глава государства. 

Но прежде нужно принять концепцию национальной безопасности, заявил глава государства. "Обсуждая ее, мы придем к конституционным изменениям в этом плане", - обратил внимание Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер заявил, что новая Конституция в республике появится в течение 11-12 месяцев.
 
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