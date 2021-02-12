Лукашенко о политической амнистии: никакой кровожадности тут нет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране нет оснований для политической амнистии, но вспомнил о том, какие предложения делал обвиняемым на встрече в СИЗО КГБ.

На шестом Всебелорусском народном собрании была озвучена инициатива проведения в стране политический амнистии для тех, кто участвовал в протестных акциях в 2020 году. В частности, с такими предложениями выступил политолог Юрий Воскресенский.

"Если мне кто-то покажет хоть одну политичную статью в Уголовном кодексе и скажет, что на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. Но у нас не было и нет никаких политических заключенных", – заявил глава государства.

При этом он вспомнил о своих предложениях, высказанных на встрече в СИЗО КГБ с фигурантами уголовных дел, в числе которых был экс-банкир Виктор Бабрико, топ-менеджеры "Белгазпромбанка" и Воскресенский.

Говоря о последнем, который был в 2020 году в команде Бабарико, Лукашенко напомнил, что политологу предлагали в новом правительстве должность зампреда КГБ, что вызвало смех в зале.

"Я нормально это воспринимаю – люди поделили будущие портфели. Лидеры оказались не чистыми на руку, и Юра (Воскресенский – Sputnik) загремел за компанию из-за свей позиции", – сказал президент.

О встрече в СИЗО

"Я увидел, что там есть люди, которые не должны там находиться. Некоторые задавали мне вопрос, я не хочу называть фамилии и повторяться. Я главарям сказал: так, ребята, все, что украли, верните. И назвал деньги, суммы, картины, собственность и прочее. Головы опустили и промолчали", – отметил Лукашенко.

"Потому опять обсуждали эту тему с родственниками и родными. Пока не возвращают, а надо вернуть. Тогда мы будем говорить о какой-то амнистии. Ни в коем случае не политической. Никакой кровожадности здесь нет. Украл – верни, если тебя взяли за руку", – сказал он.

Разговор в "американке"

Лукашенко 10 октября более четырех часов в СИЗО КГБ общался с фигурантами уголовных дел. На встрече присутствовали 12 человек, в числе которых бывший претендент в президенты, экс-банкир Виктор Бабарико, который был задержан по обвинению в совершении коррупционных и налоговых преступлений, его сын Эдуард. Также на встрече присутствовали два фигуранта дела о призывах к захвату власти, так называемого дела Координационного совета – адвокаты Максим Знак и Илья Салей.

После встречи из СИЗО первым был освобожден Воскресенский. Он обвинялся в организации массовых беспорядков и был задержан в первые дни после президентских выборов. После была изменена мера пресечения еще четверым обвиняемым, которые были на встрече Лукашенко - их отпустили под поручительство Воскресенского и под домашний арест.

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