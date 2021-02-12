Ермошина назвала лучшее время для референдума по Конституции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина назвала оптимальную дату для проведения референдума по Конституции. Об этом председатель ЦИК заявила в интервью корреспонденту Sputnik.

Сегодня президент республики Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что референдум по внесению изменений в основной закон страны может состояться в те же сроки , что и выборы в местные Советы депутатов.

"Об этом никто не знает. Но сразу же могу сказать, что президент сказал о возможности совмещения с местными выборами. Выборы должны пройти не позднее 18 января следующего года. Следовательно референдум пройдет в эти же сроки. Скорее всего, это конец этого года. Лучше это сделать в середине декабря", - заявила Ермошина.

По ее мнению, выборы и голосование на референдуме очень просто совместить, потому что это два избирательных бюллетеня.

"Это наоборот самый выгодный вариант. У нас референдум, как правило, совмещался с избирательной кампанией. Достаточно вспомнить референдум 2004 года - это совмещение с парламентскими выборами. Референдум 1996 года частично совмещался с выборами в местные органы власти", - напомнила Ермошина.

Глава ЦИК обратила внимание, когда референдум проводится отдельно всегда есть проблемы с финансированием. "Потому что деньги на референдум никогда не планируются. Это всегда такое спонтанное решение. А вот деньги на выборы депутатов или президента есть всегда в бюджете. Поэтому референдумы всегда стараются совместить", - резюмировала она.

На референдум 1996-го выносились семь вопросов, четыре из которых были инициированы президентом, три – парламентом. Одним из главных вопросов было внесение изменений и дополнений в Конституцию.

В 2004-м прошел инициированный главой государством референдум. На голосование выносился один вопрос: "Разрешаете ли Вы первому Президенту Республики Беларусь Лукашенко А. Г. участвовать в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь в выборах Президента и принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции Республики Беларусь в следующей редакции: "Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?"