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Минэнерго: резолюция Европарламента по БелАЭС – политизированное решение
12.02.2021 18:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Резолюция Европейского парламента, принятая относительно Белорусской атомной электростанции, носит политизированный характер, заявили в пятницу в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.
Европарламент в четверг 11 февраля
© AFP 2020 / HANDOUT
"Не имея убедительных аргументов, даже не дождавшись предварительного отчета европейских экспертов ENSREG, которые на днях посетили станцию в рамках партнерского обзора и работе которых Еврокомиссия уделяет так много внимания в последнее время, Европарламент, вопреки собственным принципам "объективности и непредвзятости", принял откровенно политизированное решение", – сказали в Минэнерго.
Там также сообщили, что документ ЕП можно считать примером применения двойных стандартов, далеких от реального положения дел.
"Такой подход вряд ли содействует укреплению доверия международного сообщества к системе регулирующего контроля ядерной безопасности ЕС", – подчеркнули в министерстве.
Беларусь готова к диалогу
В Минэнерго отметили, что, несмотря на заявления отдельных европейских политиков, в том числе литовских, республика продолжает работу с ведущими международными организациями в сфере ядерной и радиационной безопасности, включая ENSREG.
Так, 9 и 10 февраля представители этой организации
При этом после визита сами эксперты ENSREG сообщили, что группа выполнила все поставленные перед ней задачи.
Современная атомная станция
Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему. Церемония его запуска с участием президента Беларуси прошла позже - 7 ноября, где Александр Лукашенко заявил, что
Реактор АЭС
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В Министерстве энергетики считают документ, принятый Европарламентом, примером двойных стандартов.
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