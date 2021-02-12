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Минэнерго: резолюция Европарламента по БелАЭС – политизированное решение

12.02.2021 18:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Резолюция Европейского парламента, принятая относительно Белорусской атомной электростанции, носит политизированный характер, заявили в пятницу в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

Европарламент в четверг 11 февраля принял резолюцию, в которой требует приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце, поскольку сомневается в ее безопасности. В документе станцию называют также "недостаточно прозрачным геополитическим проектом Беларуси и России".

© AFP 2020 / HANDOUT
Европейские эксперты завершили работу на площадке БелАЭС

"Не имея убедительных аргументов, даже не дождавшись предварительного отчета европейских экспертов ENSREG, которые на днях посетили станцию в рамках партнерского обзора и работе которых Еврокомиссия уделяет так много внимания в последнее время, Европарламент, вопреки собственным принципам "объективности и непредвзятости", принял откровенно политизированное решение", – сказали в Минэнерго.

Там также сообщили, что документ ЕП можно считать примером применения двойных стандартов, далеких от реального положения дел.

"Такой подход вряд ли содействует укреплению доверия международного сообщества к системе регулирующего контроля ядерной безопасности ЕС", – подчеркнули в министерстве.

Беларусь готова к диалогу

В Минэнерго отметили, что, несмотря на заявления отдельных европейских политиков, в том числе литовских, республика продолжает работу с ведущими международными организациями в сфере ядерной и радиационной безопасности, включая ENSREG.

Так, 9 и 10 февраля представители этой организации посетили станцию, где им предоставили доступ ко всем объектам, интересующим специалистов материалам и ответили на возникшие вопросы.

При этом после визита сами эксперты ENSREG сообщили, что группа выполнила все поставленные перед ней задачи.

Современная атомная станция

Беларусь завершает строительство Островецкой АЭС по российскому проекту "ВВЭР-1200", он отвечает нормам МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему. Церемония его запуска с участием президента Беларуси прошла позже - 7 ноября, где Александр Лукашенко заявил, что республике нужна еще одна такая станция.

Реактор АЭС выведен на 100-процентную мощность 12 января. Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а второй - в 2022 году.

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Теги: Минск
 
 
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В Министерстве энергетики считают документ, принятый Европарламентом, примером двойных стандартов.
 
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