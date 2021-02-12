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Новой Конституции быть
13.02.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Власти страны намерены в течение года окончательно разработать и принять новую Конституцию. Сообщается, что референдум по ее принятию совместят с местными выборами.
Такую возможность допустил в ходе заключительного выступления на ВНС Александр Лукашенко. Он отметил, что это произойдет в декабре этого года или январе следующего.
«Приняв Конституцию в течение предстоящих 11-12 месяцев, мы должны реализовать основные ее положения. Это тоже потребует изменения целого массива законов и законодательных актов. Убежден, что мы на новый проект конституции к концу этого года выйдем, и примем в течение ближайших 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме, возможно, совместим его принятие, по-моему, у нас там местные выборы», — сказал Лукашенко. Он добавил, что большинство в конституционной комиссии будет из числа участников ВНС - элиты общества по мнению Лукашенко.
Лукашенко также вновь отметил: изменения Конституции приведут к внесению поправок в сотни законодательных актов. При этом Беларусь сохранит социальную ориентированность белорусской экономической модели, союз с РФ, перераспределение полномочий между ветвями власти, конституционный статус собрания, укрепление местного самоуправления, повышение роли общественных структур.
Вчера, 11 февраля, в Минске
В октябре 2020 года в Беларуси по инициативе парламента
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Власти страны намерены в течение года окончательно разработать и принять новую Конституцию. Сообщается, что референдум по ее принятию совместят с местными...
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