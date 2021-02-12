Администрация Байдена начала процесс закрытия тюрьмы Гуантанамо

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Процесс по пересмотру будущего тюрьмы в заливе Гуантанамо с последующим ее закрытием начат администрацией президента США Джо Байдена, сообщило издание Washington Examiner.

"Совет национальной безопасности проводит оценку положения дел, которое администрация президента унаследовала от предыдущей, в соответствии с нашей более общей целью – закрыть Гуантанамо", – заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Она также уточнила, что перед закрытием объекта следует заполнить ряд важных позиций в ключевых ведомствах – Министерстве обороны, Госдепартаменте и Министерстве юстиции. Только тогда можно будет добиться прогресса в ликвидации тюрьмы.

Предназначенная для международных террористов тюрьма на базе Гуантанамо была создана после террористических актов 11 сентября 2001 года. Ранее ряд международных организаций призывал новую администрацию США немедленно ее закрыть, поскольку многие заключенные находились там без суда и подвергались пыткам.

Экс-президент США Барак Обама более десяти лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но конгресс отказался процесс финансировать. Его преемник Дональд Трамп отменил данный указ.

В общей сложности через Гуантанамо прошло более 770 заключенных, при этом подавляющее их большинство так и не предстало перед судом. В настоящее время на базе, где расположена тюрьма, осталось только около 40 узников.

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