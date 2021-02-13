Косачев: Украина наивно полагает, что властвует над Россией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 фев – Sputnik. Евросоюз совместно с Украиной обрушивают отношения России и ЕС, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В четверг, 11 февраля, в Совбезе ООН прошло заседание, приуроченное годовщине подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого и подписанного в Минске 12 февраля 2015 года. Документ состоит из 13 пунктов.

Косачев отметил, что в ходе дискуссии в Совбезе ООН страны НАТО обвинили в невыполнении Минских соглашений и блокировке решения конфликта на юго-востоке Украины Россию.

"Евросоюз и Украина совместно обрушивают отношения Евросоюза с Россией. Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на юго-востоке их страны. Которую они потеряли", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Напомним, шесть лет назад в белорусской столице прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.

По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.

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