Оттепели не будет: эксперты об итогах Всебелорусского народного собрания

Всебелорусское народное собрание было направлено на демонстрацию победы Александра Лукашенко для России и Запада, однако политический кризис до сих пор не разрешен, а страна теряет нейтральность, заявляют эксперты по итогам ВНС.

Напомним, ВНС проходило 11-12 февраля в Минске. На Всебелорусском народном собрании присутствовали примерно 2700 человек , 30 из которых – гости без права голоса. Белорусские политологи убеждены , что ВНС - обычная декоративная процедура, которая не приведет к существенным изменениям в стране. Там прозвучали ряд программных заявлений. Так, сам Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти: мир и порядок и гарантии безопасности сторонникам нынешнего президента.

Съезд «победителей». Главное

«Самое главное, что на ВНС не была решена проблема с политическим кризисом, а есть попытка отложить ее решение», - сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

Эксперт считает, что судя по риторике и Лукашенко, и приближенных к нему деятелей, «режим воспринимает себя как победителей в этом конкретном моменте».

«Но поскольку Лукашенко вынужден говорить и о смене Конституции для перераспределения полномочий от президента к другим ветвям власти, собрание сопровождалось беспрецедентными мерами безопасности , - вряд ли, это на самом деле было ощущение победы», - предположил Быковский.

Политический обозреватель отметил, что «из ряда оговорок и Лукашенко, и участников видно, что хотя они возлагают основную за возникший политический кризис на внешние силы - некоторые на Россию, некоторые на Запад - но они признают, что были и внутренние причины». «Но не хотят об этом говорить. Эти внутренние причины не изжиты», - добавил он.

«Проведение ВНС было направлено на демонстрацию того, что Александр Лукашенко смог удержать ситуацию под контролем, и, соответственно, он и его сторонники в лице ВНС являются победителями. При этом главным адресатом этого послания стало не белорусское общество, которое до сих пор сохраняет признаки глубокого раскола по линии "государственная бюрократия - гражданское общество", а, скорее, внешние игроки - как Запад, так и Россия», - сказал БДГ Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

По его мнению, «своими заявлениями Лукашенко дал понять, что если транзит власти (в виде конституционной реформы) если и возможен, то только на его условиях». «Само ВНС должно было послужить демонстрацией широкой поддержки Лукашенко со стороны белорусского общества и стать своего рода "голосом народа", на который он и дальше сможет ссылаться и оправдывать невыполнение "сочинских договоренностей", то есть, немедленный запуск транзита власти через конституционную реформу и уход с политической сцены», - добавил эксперт.

Хотя тактически, пояснил Сивицкий, «Александр Лукашенко действительно смог стабилизировать политическую ситуацию в стране с помощью массовых репрессий, ни одна из стратегических причин, приведших к кризису так и не была устранена».

«Наоборот, подобный подход еще больше подорвал внутреннюю и внешнюю легитимность белорусской власти», - подчеркнул эксперт.

И еще семь итогов ВНС

1. Конституционный референдум почти назначен на январь 2022 года, он совпадет с выборами в местные Советы. Текст проекта Конституции будет утвержден на Всебелорусском народном собрании, которое тогда же и пройдет.

«Это значит, что правящий режим откладывает решение политического кризиса в надежде на то, что протесты к тому времени прекратятся, и власти будут чувствовать себя увереннее», - поясняет Быковский.

2. «Закручивание гаек» продолжится

«После ВНС ничего существенно не изменится с точки зрения внутриполитической динамики. Лукашенко чувствует себя полным хозяином ситуации. Негативные тенденции "закручивания гаек" продолжатся», - отметил Сивицкий.

3. Политической амнистии не будет.

Предложение озвучил политолог Юрий Воскресенский, который после выхода из СИЗО КГБ зарегистрировал учреждение «Круглый стол демократических сил», но идею не поддержал Лукашенко.

4. На ВНС было заявлено, что Беларуси больше не нужен нейтральный статус, закрепленный в Конституции.

Об этом говорили министр иностранных дел, министр обороны, и это подтвердил сам Лукашенко. Подчеркнул, что это хотя сейчас записано в Конституции, но не исполняется и следует это привести в соответствие.

5. Дрейф в сторону России и Китая

«Главная переменная - это внешний фактор. А здесь, судя по всему, давление продолжит усиливаться как со стороны коллективного Запада из-за кризиса легитимности и ухудшения ситуации с правами человека, так и со стороны Кремля - из-за невыполнения сочинских соглашений», - предположил Арсений Сивицкий.

11 февраля официальный белорусский лидер сказал, что нам приходится большие деньги платить по российским кредитам, что наднациональные органы не нужны, должны продолжать работать те, которые предусмотрены существующими договоренностями.

«Это может свидетельствовать о попытке усилить свою переговорную позицию перед встречей Лукашенко и Путина, намеченной в ближайшее время», - предположил Павлюк Быковский.

Во внешнеэкономической деятельности министр Макей сделал акцент на изменение принципа трети (треть — Россия, треть — Запад, треть — страны дальней дуги) на приоритет отношений с Российской федерацией и Китаем.

«Лукашенко не отказывается от многовекторности как принципа, но фактически речь идет о большом переключении на двух партнеров», - пояснил эксперт.

6. Выборов по партийным спискам пока не будет

Интересная позиция с партийным строительством. Озвучено стремление и "Белой Руси", и ЛДП к усилению роли партий. Лукашенко сказал в ответ, что они сначала пусть усилятся, а потом им предоставят возможности. Выборы по партийным спискам, о котором мечтают многие, остаются в туманной перспективе.

7. Новая волна борьбы с бизнесом

Александр Лукашенко во время второго дня ВНС эмоционально отреагировал на предложения представителей бизнес-сообщества по развитию и поддержке предпринимательства. Он также признал, что закрытые и оштрафованные на огромные суммы заведения были наказаны по его личной инициативе.

«Лукашенко одной из причин политического кризиса воспринимает свободное предпринимательство, которое раскрепостило часть граждан», - считает Быковский.

Он напомнил о жесткой реакции на выступление представителя союза предпринимателей на ВНС официального лидера.

«Лукашенко говорит, что нужно разграничивать политику и предпринимательство, дал понять, что у бизнеса будут проблемы, прямо сказал, что бизнес должен работать на государство. Это вызывает аллюзии с авторитарными режимами начала ХХ века», - подчеркнул политический обозреватель.

Всегда не время уходить

«Первый президент не спешит становиться политическим пенсионером и тем более не намерен, как он выразился, отдавать Беларусь на поругание. А поскольку Беларусь, скорее всего, будет и впредь «колбасить», политические противники не сдадутся, то для Лукашенко всегда будет не время уходить», - предположил в своем телеграм-канале политический обозреватель Александр Класковский.

Наиболее вероятно, считает эксперт, «что за свое нынешнее кресло вождь политического режима будет держаться, как он некогда выразился, до последнего омоновца и, скорее, предпочтет отстреливаться из автомата, чем сесть за стол переговоров с ненавистной оппозицией».

О торге суверенитетом

«Владимир Макей и компания (на ВНС, прим. БДГ) анонсировали очередную серию 25-летнего сериала “Политическая и экономическая поддержка Кремля в обмен на куски суверенитета Беларуси"», - написал у себя в Facebook сооснователь и академический директор варшавского аналитического центра Eurasian States in Transition research center (EAST Center) политолог Андрей Елисеев.

Он напомнил, что «суверенитета в информационной сфере Беларусь лишилась всего за три послевыборные недели: с сентября практически вся медиаповестка белорусских государственных СМИ совпадает с кремлевской». В очереди внешняя политика и оборонная сфера. Эксперт увязал это с заявлением об отказе об отказе от нейтралитета и напомнил о том, что «самостоятельность Минска с августа 2020 года совсем невелика».

«С тех пор как Путин запретил АГЛ отвечать на телефонные звонки западных лидеров, ключевыми партнерами Беларуси, кроме России, остались центрально-азиатские страны, Китай и страны Персидского залива», - добавил Елисеев.

Оттепели не будет

«Я не ожидаю оттепели, если не будет обиды со стороны России за отложенные или невыполненные обещания по конституционной реформе. Вмешательство России может привести к тому, что у властей возникнет необходимость улучшить отношения с Западом, начать торговлю политзаключенными, что приведет к некоторому облегчению общественно-политической жизни в стране. Но сейчас примет того, что Лукашенко вынужден идти на такую оттепель, нет», - заключил Павлюк Быковский.

Нужна работа над ошибками и широкий диалог

«Главный вызов для власти - это неизбежное ухудшение социально-экономической ситуации. Но даже если Лукашенко сможет её временно стабилизировать с помощью, предположим, очередного транша финансовой помощи от России, то восстановить общенациональный консенсус практически невозможно без работы над ошибками и широкого инклюзивного диалога с обществом, в том числе со своими оппонентами», - заключил Арсений Сивицкий.