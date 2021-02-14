Эксперт рассказал, зачем Маск предложил Путину встретиться в Clubhouse

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Предложение американского бизнесмена Илона Маска к президенту России Владимиру Путину поговорить в соцсети Clubhouse связано с желанием основателя SpaceX договориться о сотрудничестве в космических исследованиях, сообщил эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.

"Маск, который нацелен на дальний космос, Луну и Марс, у него есть реальный шанс стать лидером космической программы США. Этим шагом он приглашает Россию к обсуждению сотрудничества, а потом аналогичное предложение сделает Китаю", - цитирует слова Ионина РИА Новости .

Ионин предположил, что Маск озвучил свою инициативу именно сейчас, может быть связано с решением российского правительства разрешить "Роскосмосу" заключить меморандум с Китаем о создании лунной станции.

"На самом деле в мире не так много людей, которые такое могли бы предложить. Из политиков только трое - лидеры России, США и Китая. В бизнесе только один - Илон Маск. Маск хочет стать лидером человечества в освоении дальнего космоса", - уверен эксперт.

Ранее Россия сообщила о возобновлении лунной программы. В 2028 году спутник Земли планируется облететь на управляемом космическом корабле, а в 2030-м планируется высадка космонавтов. Идет речь и о строительстве лунной базы.

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