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Байден призвал "исцелить душу нации" и прекратить насилие и экстремизм
14.02.2021 15:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что суть обвинения его предшественнику Дональду Трампу не подлежит сомнениям.
"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению", - говорится в письме, распространенном Белым Домом.
© REUTERS / CARLOS BARRIA
Штурм Капитолия Байден назвал "печальной страницей" в американской истории и сказал, что те события напомнили о хрупкости демократии, которая нуждается в защите. Он призвал помнить о том, что в стране нет места насилию и экстремизму.
Президент отметил, что из 57 сенаторов, которые голосовали за импичмент Трампу, семеро – республиканцы, то есть его однопартийцы. Он добавил, что те, кто сначала был против осуждения Трампа, теперь считают, что он "практически и морально ответственен за провоцирование" насилия в Капитолии".
Байден призвал "исцелить душу нации" и назвал это задачей на будущее.
Бывший хозяин Белого дом обвиняется по статье "Подстрекательство к мятежу" после того, как по итогам его выступления перед участниками акции протеста в Вашингтоне толпа
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Все однопартийцы Байдена, включая и его самого, проголосовали за то, что Трамп виновен в невыполнении своего долга.
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