Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что суть обвинения его предшественнику Дональду Трампу не подлежит сомнениям.

"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению", - говорится в письме, распространенном Белым Домом.

Штурм Капитолия Байден назвал "печальной страницей" в американской истории и сказал, что те события напомнили о хрупкости демократии, которая нуждается в защите. Он призвал помнить о том, что в стране нет места насилию и экстремизму.

Президент отметил, что из 57 сенаторов, которые голосовали за импичмент Трампу, семеро – республиканцы, то есть его однопартийцы. Он добавил, что те, кто сначала был против осуждения Трампа, теперь считают, что он "практически и морально ответственен за провоцирование" насилия в Капитолии".

Байден призвал "исцелить душу нации" и назвал это задачей на будущее.

Бывший хозяин Белого дом обвиняется по статье "Подстрекательство к мятежу" после того, как по итогам его выступления перед участниками акции протеста в Вашингтоне толпа захватила штурмом здание Капитолия.

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