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Байден планирует ограничить продажу оружия в США

15.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Президент США Джо Байден призвал Конгресс заняться реформой законов, которые регулируют ношение огнестрельного оружия, сообщает Bloomberg.

"Пришло время действовать", – сказал он.

По его мнению, прежде чем продавать огнестрельное оружие человеку, нужно проверить его прошлое. Кроме того, президент призвал запретить автоматическое и полуавтоматическое оружие, а также большие оружейные магазины.

© AFP 2020 / Joshua Lott
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Байден считает, что продавцы, которые сознательно реализуют боевое оружие гражданам, должны отвечать за свои действия, поскольку такие шаги могут вызвать серьезные последствия в перспективе.

Американский лидер объяснил необходимость реформы борьбой c массовыми убийствами. "Такие изменения – наш долг перед теми, кого мы потеряли, и теми, кто оплакивает погибших", – резюмировал Байден.

Оружие в США

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Она вступила в силу 15 декабря 1791 года. Сейчас на каждые 100 человек в Штатах приходится 121 единица огнестрельного оружия.

© Flickr / Delobius
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Граждане страны владеют 40% всего огнестрельного оружия в мире. От его применения, по данным Минздрава США, ежедневно погибают около 100 человек.

Массовые расстрелы

В США регулярно происходят массовые убийства людей. Так, в 2018 году 19-летний подросток открыл стрельбу в своей школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек, еще 17 получили ранения.

В 2019-м 21-летний молодой человек убил 23 посетителей торгового центра в одном из городов штата Техас, еще 23 человека получили серьезные ранения.

 
Теги: Минск
 
 
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Американский лидер считает, что пора положить конец массовым убийствам невинных граждан в стране.
 
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