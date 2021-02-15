Макей об отношениях Беларуси с ЕС: Это временные трудности, нам нужно их пережить

Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 февраля. Текущие отношения с Евросоюзом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считат "временными трудностями", которые "нужно пережить". Об этом он заявил в интервью РБК , отвечая на вопрос о развитии отношений с ЕС.

По его словам, "сегодня Европейский союз однозначно призывает к санкционному давлению на нашу страну с подачи тех беглых оппонентов власти, которые сейчас разъезжают по европейским городам и весям". "Но я думаю, рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение в том числе для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы, — отметил Макей. — Пока они это, может, не очень отчетливо осознают, но это придет. У меня продолжаются контакты, хотя они не сильно стараются это афишировать, с моими коллегами. Мы проводим телефонные разговоры. Конечно, жалко, что нет возможности встретиться лично в очном формате, но даже по телефону они прислушиваются к некоторым аргументам, и я вижу, что рано или поздно эти наши официальные аргументы дойдут до них. И они не будут прислушиваться только к оппонентам власти, которые призывают лишь к санкциям, к передаче власти и при этом не предлагают никакой позитивной повестки дня".



Министр напомнил, что высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель накануне своего надавнего визита в Россию заявил, что "внешняя политика должна основываться не на взаимных обвинениях, а на поиске решения". "Но он это сказал в применении к России. Что касается Беларуси, то звучат сплошные обвинения. Но я думаю, что если они будут следовать этому принципу, то рано или поздно мы найдем возможности для нахождения компромиссных решений проблем, которые существуют сейчас в наших отношениях", — считает Макей.



Глава МИД напомнил, что выступая на Всебелорусском народном собрании отметил: все позитивные моменты — и для европейцев, и для белорусов — за последние пять лет были достигнуты именно благодаря конструктивному диалогу Европы с действующей властью. "С кем они хотят работать — это зависит от них. Но решать, кто будет у власти, кому вести вперед Беларусь, будет белорусский народ. Очень четко прозвучала мысль о том, что абсолютно открыто, честно будут проведены и референдум, и следующие выборы. И это позволит нам действительно, скажем, с юридической точки зрения иметь четкие и полные основания для выстраивания нашего внешнеполитического, внутриполитического курса на будущее", — отметил глава ведомства.

По его словам, Беларусь готова работать с европейцами, готова обсуждать любые вопросы, готова работать и с ОБСЕ по обсуждению ситуации в стране, по нахождению путей выхода из этой ситуации. "Но это не означает, что мы согласимся на те вещи, которые они предлагают: трансфер власти, безусловный уход нынешнего президента с поста, смена власти через революцию, через давление улицы и так далее, и тому подобное. Это абсолютно неприемлемо, потому что революция никогда ни к чему хорошему не приводила", — сказал Макей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей об отношениях Беларуси с ЕС: Это временные трудности, нам нужно их пережить Минск, 15 февраля. Текущие отношения с Евросоюзом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считат "временными трудностями", которые "нужно пережить". Об этом...

Марина Носова, БелаПАН.