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Макей об отношениях Беларуси с ЕС: Это временные трудности, нам нужно их пережить
15.02.2021 10:49 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 февраля. Текущие отношения с Евросоюзом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считат "временными трудностями", которые "нужно пережить". Об этом он заявил в интервью
По его словам, "сегодня Европейский союз однозначно призывает к санкционному давлению на нашу страну с подачи тех беглых оппонентов власти, которые сейчас разъезжают по европейским городам и весям". "Но я думаю, рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение в том числе для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы, — отметил Макей. — Пока они это, может, не очень отчетливо осознают, но это придет. У меня продолжаются контакты, хотя они не сильно стараются это афишировать, с моими коллегами. Мы проводим телефонные разговоры. Конечно, жалко, что нет возможности встретиться лично в очном формате, но даже по телефону они прислушиваются к некоторым аргументам, и я вижу, что рано или поздно эти наши официальные аргументы дойдут до них. И они не будут прислушиваться только к оппонентам власти, которые призывают лишь к санкциям, к передаче власти и при этом не предлагают никакой позитивной повестки дня".
По его словам, Беларусь готова работать с европейцами, готова обсуждать любые вопросы, готова работать и с ОБСЕ по обсуждению ситуации в стране, по нахождению путей выхода из этой ситуации. "Но это не означает, что мы согласимся на те вещи, которые они предлагают: трансфер власти, безусловный уход нынешнего президента с поста, смена власти через революцию, через давление улицы и так далее, и тому подобное. Это абсолютно неприемлемо, потому что революция никогда ни к чему хорошему не приводила", — сказал Макей.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 15 февраля. Текущие отношения с Евросоюзом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считат "временными трудностями", которые "нужно пережить". Об этом...
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