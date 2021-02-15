Макей: После протестов из МИДа уволилось 5—6% сотрудников

Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 февраля. Из МИД Беларуси после протестов уволилось 5—6% сотрудников, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью РБК .

Минск, 15 февраля. Под бело-красно-белым флагом "совершалось много преступлений против белорусского народа", но вопрос о его запрете требует серьезного обсуждения, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью РБК, отвечая на вопрос, как он относится к идее признания БЧБ-флага экстремистским.

"Да, я читал где-то заявление о том, что порядка 70 или 100 сотрудников уволились. Если бы 70 или 100 сотрудников уволились, то МИД перестал бы работать, я должен сказать. У нас небольшое министерство", — отметил Макей.

По его словам, дипломат — это "профессия особая", которая "налагает более жесткие требования по сравнению с другими министерствами". "Это, как военная служба, а может быть, даже еще больше. Дипломат тоже принимает присягу. Мое личное мнение: если ты не согласен с той политикой, которую проводит государство (а ты работаешь не на личность, а на государство), то ты должен принимать соответствующее решение", — сказал министр.

Он сообщил, что некоторые сотрудники ушли сами, некоторым "предложили уйти". "Потому что я не понимаю подхода, когда дипломат хочет работать на той или иной должности, получать деньги от государства и одновременно поливает грязью это государство в соцсетях, в интернете, в рамках публичных каких-то заявлений. Для меня это абсолютно неприемлемо. Когда произошли эти события, после 9 августа, я два раза собирал своих сотрудников и говорил: "Коллеги, определитесь сами. Если вы хотите работать дальше на государство, если вы чувствуете, что можете работать, давайте работать. Если не можете, тогда принимайте решение. Будьте мужиками, имейте стержень. Примите решение, уходите, работайте в других сферах". Частью [сотрудников], как я сказал, это было услышано", — отметил глава ведомства.

Он заверил, никогда не удерживал тех людей, которые приняли соответствующее решение об уходе из МИД. "Я думаю, что человек, который чувствует двойственность в душе, не сможет эффективно работать на государство", — заключил Макей.

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Марина Носова, БелаПАН.