Макей – об отношениях с ЕС, бчб-символике и уволенных дипломатах

Кроме России, Беларусь взаимодействует со странами дальней дуги – Пакистаном, Китаем и другими. С ними даже увеличился товарооборот, несмотря на политику и пандемию.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью РБК.

«Поэтому говорить о том, что мы остались только лишь с Россией и больше нас никто не поддерживает, я бы не стал», - сказал Макей.

Об отношениях с Евросоюзом

Глава белорусского МИД признает, что ЕС призывает к санкциям против Беларуси «с подачи тех беглых оппонентов власти, которые сейчас разъезжают по европейским городам и весям». Макей считает, что такая ситуация – временная, европейцы это «не очень отчетливо осознают», но это придет.

«И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы», - отметил чиновник, добавив, что у него «продолжаются контакты».

И они не будут прислушиваться только к оппонентам власти, которые призывают лишь к санкциям, к передаче власти и при этом не предлагают никакой позитивной повестки дня.

Макей напомнил фразу высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности господина Борреля о том, что внешняя политика должна основываться не на взаимных обвинениях, а на поиске решения.

Об Александре Лукашенко

Макей считает, что все позитивные моменты для всех - и для европейцев, и для белорусов - за последние пять лет были достигнуты именно благодаря конструктивному диалогу Европы с действующей властью.

«С кем они хотят работать - это зависит от них. Но решать, кто будет у власти, кому вести вперед Беларусь, будет белорусский народ», - сказал он.

По мнению главы МИД, в Беларуси будут «абсолютно открыто, честно проведены и референдум, и следующие выборы».

Макей уверен, что, отказываясь работать с нынешней властью, европейцы проиграют. Беларусь же готова обсуждать с ними любые вопросы, н никогда не согласится на трансфер власти, безусловный уход нынешнего президента с поста, смена власти через революцию, через давление улицы и так далее, и тому подобное. Это абсолютно неприемлемо, потому что революция никогда ни к чему хорошему не приводила.

О признании бело-красно-белого флага экстремистским

Макей заявил, что «к истории нужно относиться бережно», и выразил свою точку зрения на отношение к памятникам в стране. Что касается флага, то, по его мнению, историки должны «сесть и провести масштабное мероприятие, конференцию, обсуждение».

Глава МИД сказал, что понимает требования многих граждан запретить данную символику, потому что под бчб-флагом «совершалось много преступлений против белорусского народа».

«Конечно же, это вызывает отторжение, но я полагал бы, что с учетом того, что этот год объявлен годом Всенародного единства, нам нужно очень внимательно отнестись к этой теме. Как бы какие-то резкие, запретные вещи, решения, не привели к тому, что это, наоборот, вызовет какое-то отторжение в участии общества, если даже это небольшая часть общества. Это моя личная точка зрения», - сказал Макей. И добавил, что решение пока не принято.

Об увольнении сотрудников МИД

Макей сказал, что слышал информацию об увольнении порядка 100 сотрудников.

«Если бы 70 или 100 сотрудников уволились, то МИД перестал бы работать, я должен сказать. У нас небольшое министерство. Вообще, дипломат - это профессия особая. Она налагает более жесткие требования по сравнению с другими министерствами. Это как военная служба, а может быть, даже еще больше», - сказал он.

По личному мнению Макея, если человек не согласен с политикой государства, то должен принимать соответствующее решение. В стране, по данным главы МИД, из ведомства уволились 5-6% сотрудников. Некоторые ушла сами, других уволили. Макей сказал, что несколько раз собирал своих подчиненных и обращался к ним.

«Коллеги, определитесь сами. Если вы хотите работать дальше на государство, если вы чувствуете, что можете работать, давайте работать. Если не можете, тогда принимайте решение. Будьте мужиками, имейте стержень. Примите решение, уходите, работайте в других сферах», - говорил он.

О «тлетворном влиянии Запада»

Макей признал, что определенная часть представителей поколений X, Y, Z воспитана на западной культуре, на информации, почерпнутой из интернета, из социальных сетей, на западных автомобилях, на дизайне и т.д. Он признал также, что это влияние не остановится, а будет продолжаться. И власти должны учитывать этот момент.

«Что еще очень важно, как мне кажется, что через давление мы не заставим молодежь изменить свою точку зрения. Молодежь нужно убедить. Для того чтобы убедить, надо показать, как мне кажется, конкретные возможности и перспективы для самореализации, для потенциала того или иного человека. Вот это очень важно», - сказал Макей.

О «фашиствующей демократии»

По мнению журналиста, который брал интервью у Макея, «из выступлений на Всебелорусском народном собрании не сложилось впечатление, что с упомянутыми вами поколениями кто-то намерен говорить».

«Звучали от ваших коллег, от главы КГБ формулировки про пособников фашистов, которых нужно искать по всей Европе. Показалось, что если кто-то с чем-то не согласен, то власти планируют заставлять, а не разговаривать», - отметил журналист.

Макей же опроверг этот фактор. Он «вынес из доклада президента Лукашенко посыл о том, что как раз нужно работать» с теми, кто не согласен.

«То, что навешиваются ярлыки, это не очень хорошо, не власть виновна в этом. Но, с другой стороны, как быть, если те, кто называет себя демократами, ведут себя абсолютно с точностью до наоборот. Я вчера приводил примеры того, что откровенные угрозы и запугивания раздаются в адрес госслужащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов семей и т.д.», - сказал Макей.

(Обновляется)