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Макей рассказал подробности предстоящей встречи глав Беларуси и России

15.02.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев – Sputnik. У президентов на столе будет лежать действительно хороший материал, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК.

Ранее на Всебелорусском народном собрании Макей сообщил, что встреча состоится до конца месяца. По его словам, это будет "важный контакт между руководителями наших государств".

Серьезные договоренности

"Я считаю, что как раз последние события, которые происходят внутри и вокруг наших стран, могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно - в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза", - отметил глава МИД.

Главам двух стран есть о чем поговорить, подчеркнул он и высказал предположение, что по итогам переговоров будут "достигнуты серьезные договоренности на перспективу".

Обсуждение интеграции в рамках Союзного государства не прекращалось, отметил Макей.

"Есть конкретные вещи, которые позволяют нам говорить о том, что эти интеграционные процессы идут вперед, у президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений", - заявил министр иностранных дел.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча президентов двух стран состоится до конца февраля, о чем глава МИД республики сообщил накануне в кулуарах ВНС .
 
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