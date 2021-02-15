Макей рассказал подробности предстоящей встречи глав Беларуси и России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев – Sputnik. У президентов на столе будет лежать действительно хороший материал, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК .

Ранее на Всебелорусском народном собрании Макей сообщил , что встреча состоится до конца месяца. По его словам, это будет "важный контакт между руководителями наших государств".

Серьезные договоренности

"Я считаю, что как раз последние события, которые происходят внутри и вокруг наших стран, могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно - в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза", - отметил глава МИД.

Главам двух стран есть о чем поговорить, подчеркнул он и высказал предположение, что по итогам переговоров будут "достигнуты серьезные договоренности на перспективу".

Обсуждение интеграции в рамках Союзного государства не прекращалось, отметил Макей.

"Есть конкретные вещи, которые позволяют нам говорить о том, что эти интеграционные процессы идут вперед, у президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений", - заявил министр иностранных дел.

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