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Макей рассказал подробности предстоящей встречи глав Беларуси и России
15.02.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. У президентов на столе будет лежать действительно хороший материал, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью
Ранее на Всебелорусском народном собрании Макей
Серьезные договоренности
"Я считаю, что как раз последние события, которые происходят внутри и вокруг наших стран, могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно - в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза", - отметил глава МИД.
Главам двух стран есть о чем поговорить, подчеркнул он и высказал предположение, что по итогам переговоров будут "достигнуты серьезные договоренности на перспективу".
Обсуждение интеграции в рамках Союзного государства не прекращалось, отметил Макей.
"Есть конкретные вещи, которые позволяют нам говорить о том, что эти интеграционные процессы идут вперед, у президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений", - заявил министр иностранных дел.
Последует
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Встреча президентов двух стран состоится до конца февраля, о чем глава МИД республики сообщил накануне в кулуарах ВНС .
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