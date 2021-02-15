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КГБ внес в список причастных к терроризму еще около 20 белорусов
15.02.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси внес в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, еще около 20 граждан Беларуси, среди них пять женщин.
Ранее в него
Перечень находится в открытом доступе на официальном сайте КГБ. Все новые граждане Беларуси, внесенные в данный перечень, обвиняются по ст. 289. "Акт терроризма" Уголовного кодекса Беларуси.
Впервые в данный список попали пять женщин. Все они – гражданки Беларуси: Галина Дербыш, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Ирина Горячкина и Ольга Майорова. Кроме этого в список внесены Николай Автохович, Павел Сава, Артур Попок, Сергей Резанович, Антон Мельхер, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов, Дмитрий Резанович.
До этого Путило и Протасевич, которых в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков и требуют выдачи для привлечения к уголовной ответственности, были единственными гражданами Республики Беларусь в этом списке.
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Впервые в список организаций и физических лиц, которых разыскивают за причастность к терроризму, попали белорусские женщины.
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