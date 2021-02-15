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КГБ внес в список причастных к терроризму еще около 20 белорусов

15.02.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси внес в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, еще около 20 граждан Беларуси, среди них пять женщин.

Ранее в него были внесены основатель Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывший главный редактор Telegram-канала Роман Протасевич. Ранее белорусский суд признал Telegram-канал "NEXTA-Live" логотип "NEXTA" экстремистскими материалами.

Перечень находится в открытом доступе на официальном сайте КГБ. Все новые граждане Беларуси, внесенные в данный перечень, обвиняются по ст. 289. "Акт терроризма" Уголовного кодекса Беларуси.

Впервые в данный список попали пять женщин. Все они – гражданки Беларуси: Галина Дербыш, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Ирина Горячкина и Ольга Майорова. Кроме этого в список внесены Николай Автохович, Павел Сава, Артур Попок, Сергей Резанович, Антон Мельхер, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов, Дмитрий Резанович.

До этого Путило и Протасевич, которых в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков и требуют выдачи для привлечения к уголовной ответственности, были единственными гражданами Республики Беларусь в этом списке.
В данном перечне находятся в основном иностранные граждане из Афганистана, Йемена, Египта, Нигерии, Ирака и других стран, которые объявлены, в том числе, в международный розыск. Практически все они находятся в санкционном перечне Комитета Совета Безопасности ООН.

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые в список организаций и физических лиц, которых разыскивают за причастность к терроризму, попали белорусские женщины.
 
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