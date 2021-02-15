Лавров: Россия позитивно оценивает созыв Всебелорусского собрания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев – Sputnik. Россия позитивно оценивает проведение в Минске Всебелорусского народного собрания, теперь важно, как процесс пойдет дальше, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"То, что происходит в Беларуси – это внутреннее дело Беларуси, дело белорусского народа. Я исхожу из того, что Всебелорусское народное собрание было создано в развитие той инициативы, которую достаточно давно, еще до президентских выборов в августе прошлого года, президент Лукашенко выдвинул, а именно – инициативу о проведении конституционной реформы", – сказал он в Санкт-Петербурге после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.

Министр отметил, что российские представители, приглашенные на мероприятие, рассказали – оно прошло динамично и живо, высказывались различные точки зрения.

"На мой взгляд, теперь важно посмотреть, как процесс пройдет дальше. Но факт, что создана площадка для диалога с участием различных политических сил в непростое для белорусского народа время, по-моему, заслуживает позитивной оценки", – подчеркнул Лавров.

Всебелорусское народное собрание состоялось в Минске 11 и 12 февраля, в нем приняли участие 2,7 тысячи человек: делегаты из регионов республики и приглашенные гости.

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