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Лавров: Россия позитивно оценивает созыв Всебелорусского собрания

15.02.2021 15:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев – Sputnik. Россия позитивно оценивает проведение в Минске Всебелорусского народного собрания, теперь важно, как процесс пойдет дальше, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"То, что происходит в Беларуси – это внутреннее дело Беларуси, дело белорусского народа. Я исхожу из того, что Всебелорусское народное собрание было создано в развитие той инициативы, которую достаточно давно, еще до президентских выборов в августе прошлого года, президент Лукашенко выдвинул, а именно – инициативу о проведении конституционной реформы", – сказал он в Санкт-Петербурге после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.

© Sputnik
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Министр отметил, что российские представители, приглашенные на мероприятие, рассказали – оно прошло динамично и живо, высказывались различные точки зрения.

"На мой взгляд, теперь важно посмотреть, как процесс пройдет дальше. Но факт, что создана площадка для диалога с участием различных политических сил в непростое для белорусского народа время, по-моему, заслуживает позитивной оценки", – подчеркнул Лавров.

Всебелорусское народное собрание состоялось в Минске 11 и 12 февраля, в нем приняли участие 2,7 тысячи человек: делегаты из регионов республики и приглашенные гости.

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Теги: Минск
 
 
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