|
Лавров: Россия позитивно оценивает созыв Всебелорусского собрания
15.02.2021 15:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Россия позитивно оценивает проведение в Минске Всебелорусского народного собрания, теперь важно, как процесс пойдет дальше, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"То, что происходит в Беларуси – это внутреннее дело Беларуси, дело белорусского народа. Я исхожу из того, что Всебелорусское народное собрание было создано в развитие той инициативы, которую достаточно давно, еще до президентских выборов в августе прошлого года, президент Лукашенко выдвинул, а именно – инициативу о проведении конституционной реформы", – сказал он в Санкт-Петербурге после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.
Министр отметил, что российские представители, приглашенные на мероприятие, рассказали – оно прошло динамично и живо, высказывались различные точки зрения.
"На мой взгляд, теперь важно посмотреть, как процесс пройдет дальше. Но факт, что создана площадка для диалога с участием различных политических сил в непростое для белорусского народа время, по-моему, заслуживает позитивной оценки", – подчеркнул Лавров.
Всебелорусское народное собрание состоялось в Минске 11 и 12 февраля, в нем приняли участие 2,7 тысячи человек: делегаты из регионов республики и приглашенные гости.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители РФ, которые приняли участие в ВНС, отметили динамичность диалога, состоявшегося на собрании.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)