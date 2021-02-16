Лукашенко: Минск заинтересован в контактах с Вильнюсом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником - Днем восстановления Литовского государства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Этот день символизирует важный этап становления литовской государственности, отмечается в поздравлении.

История мирного сосуществования народов Беларуси и Литвы насчитывает несколько столетий. И белорусы всегда уважали право своих соседей на определение пути самостоятельного развития.

"Наше добрососедство издревле сохранялось благодаря народной дипломатии, прочным гуманитарным и хозяйственным связям", - говорится в тексте.

Лукашенко отметил, что, несмотря на все противоречия, Минск по-прежнему остается заинтересован в дальнейшем углублении контактов с Вильнюсом по линии регионов, предприятий и учреждений. Для того, чтобы вернуть двусторонний диалог в конструктивное русло, нужно по возможности эффективнее использовать большой потенциал сотрудничества в самых разных отраслях.

"Уверен, что совместная работа будет служить построению доверия и соответствует ожиданиям жителей обеих стран", - подытожил белорусский президент.

Он также пожелал литовскому народу мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне.

День восстановления Литовского государства

День восстановления Литовского государства - государственный праздник, отмечается каждый год 16 февраля и является одним из трех главных праздников страны вместе с Днем восстановления независимости Литвы (11 марта) и Днем государства (6 июля).

В этот день, 16 февраля 1918 года, в Вильнюсе был составлен и подписан Акт о восстановлении независимости Литвы. Подписантами стали члены Совета Литвы под председательством патриарха литовского национального возрождения Йонаса Басанавичюса.

В документе были сформулированы основные принципы государственного устройства, которые в том числе легли в основу литовской Конституции после выхода из СССР.

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