Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 февраля. Утром 16 февраля в ряде городов Беларуси проходят обыски у журналистов и правозащитников, сообщает правозащитный центр "Весна".

Так, в Минске силовики пришли домой к руководителю Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу и его заместителям Борису Горецкому и Олегу Агееву. В настоящее время Бастунца привезли в офис БАЖ, где будет проходить обыск.

В Гомеле пришли к журналистаке-фрилансеру Ларисе Щиряковой. По информации правозащитников, у нее проводится обыск в рамках уголовного дела по ст. 362 (убийство сотрудника органов внутренних дел). Также проводится обыск у журналиста Анатолия Готовчица.

Сообщается о том, что обыски начались у членов могилевского отделения "Весны" Алексея Колчина и Бориса Бухеля. Обыск проходит и у журналиста-фрилансера Александра Буракова-младшего.

Силовики также пришли к координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси", правозащитнику "Весны" Андрею Полуде.

В Мозыре проходят обыски у правозащитников Владимира Телепуна и Елены Маслюковой.

Сообщается, что обыски проводятся в том числе сотрудниками отделов по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) МВД.

В МВД БелаПАН не смогли прокомментировать эту информацию. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова сказала: "Мы сначала сами разберемся, что происходит".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ряде городов Беларуси проходят обыски у журналистов и правозащитников Минск, 16 февраля. Утром 16 февраля в ряде городов Беларуси проходят обыски у журналистов и правозащитников, сообщает правозащитный центр "Весна". Так, в Минске...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.