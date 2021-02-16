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В ряде городов Беларуси проходят обыски у журналистов и правозащитников

16.02.2021 10:51 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 февраля. Утром 16 февраля в ряде городов Беларуси проходят обыски у журналистов и правозащитников, сообщает правозащитный центр "Весна".

Так, в Минске силовики пришли домой к руководителю Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу и его заместителям Борису Горецкому и Олегу Агееву. В настоящее время Бастунца привезли в офис БАЖ, где будет проходить обыск.

В Гомеле пришли к журналистаке-фрилансеру Ларисе Щиряковой. По информации правозащитников, у нее проводится обыск в рамках уголовного дела по ст. 362 (убийство сотрудника органов внутренних дел). Также проводится обыск у журналиста Анатолия Готовчица.

Сообщается о том, что обыски начались у членов могилевского отделения "Весны" Алексея Колчина и Бориса Бухеля. Обыск проходит и у журналиста-фрилансера Александра Буракова-младшего.

Силовики также пришли к координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси", правозащитнику "Весны" Андрею Полуде.

В Мозыре проходят обыски у правозащитников Владимира Телепуна и Елены Маслюковой.

Сообщается, что обыски проводятся в том числе сотрудниками отделов по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) МВД.

В МВД БелаПАН не смогли прокомментировать эту информацию. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова сказала: "Мы сначала сами разберемся, что происходит".


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минск, 16 февраля. Утром 16 февраля в ряде городов Беларуси проходят обыски у журналистов и правозащитников, сообщает правозащитный центр "Весна". Так, в Минске...
 
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