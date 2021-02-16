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Лукашенко о рынке велотехники: Сложились лучшие условия для развития производства в этой сфере

16.02.2021 14:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

"В последние годы во всем мире сформировался огромный запрос на здоровый образ жизни, а спортивная активность стала популярной как никогда. Но то ли еще будет. Мировой рынок велотехники растет быстрыми темпами, и, несмотря на пандемию, прогнозы говорят о его ежегодном увеличении на 9 %", - отметил Глава государства. Президент констатировал, что таким образом сложились лучшие условия для развития производства в этой сфере. В Беларуси сохранено производство вело- и мотопродукции отечественных торговых марок "Аист" и "Минск", освоено более сотни новых моделей велосипедов и десятки моделей мототехники.

Президент также напомнил о всенародно принятом решении развивать те направления, где у страны уже есть те или иные компетенции.

"У нас есть немало хороших специалистов, которые умеют делать велосипеды. Ну так давайте это направление будем развивать", - сказал он. "Хотелось бы видеть комплексный, четко обсчитанный бизнес-план, который ориентирован строго на запросы потребителей. Продукция должна быть высокого качества, конкурентоспособная. Плохую продукцию не продашь - очень сильна конкуренция в мире в этом направлении. Предложение строить предприятие за бюджетные деньги в центре Минска критики тоже не выдерживает. Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную и эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно 5 лет. Если такой план будет, его можно рассматривать и вести речь о финансировании", - сказал Президент.

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Теги: Минск
 
 
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"В последние годы во всем мире сформировался огромный запрос на здоровый образ жизни, а спортивная активность стала популярной как никогда. Но то ли еще будет....
 
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