МИД: процедуры по выходу России из ДОН продолжаются

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора по открытому небу (ДОН) продолжаются, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В мае прошлого года США объявили о выходе из ДОН, окончательно Вашингтон вышел из договора 22 ноября 2020-го. МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из соглашения.

Рябков заявил, что в последнее время значительное внимание было привлечено к тому, что российская сторона на высоком официальном уровне заявила о возможности коррекции позиции по запуску внутренних процедур, предшествующих выходу из договора, если из Вашингтона последуют сигналы о намерении США вернуться в ДОН.

"Это действительно так, и мы оставляем дверь открытой. Но коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны понимать, что мы тоже не будем до бесконечности ждать, когда они соберутся, наконец, с мыслями, что-то у себя там проанализируют, взвесят "за" и "против", и определятся, готовы или не готовы США вернуться в ДОН", - заявил Рябков.

По словам замглавы МИД, внутренняя подготовка к выходу из ДОН "идет своим чередом". Когда процесс завершится, и если до этого времени американская администрация не сообщит о готовности вернуться в договор, "Россия передаст депозитариям - это Венгрия и Канада - ноту о том, что она выходит из договора".

"И с того момента начнется шестимесячный срок, определенный самим договором, предшествующий моменту официального выхода", - добавил Рябков.

По его словам, "наша внутренняя работа продолжается каждодневно и неуклонно, коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны это очень хорошо себе представлять, и не терять время, если они готовы вернуться к нормальности в этой сфере".

"Время рано или поздно закончится", - заключил Рябков.