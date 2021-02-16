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Конгрессмен подал в суд на Трампа по закону 1871 года

17.02.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Конгрессмен-демократ Бенни Томпсон подал иск против бывшего президента США Дональда Трампа за штурм Капитолия по закону 1871 года, сообщила во вторник поддержавшая иск Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP).

Автор заявляет, что экс-хозяин Белого дома и его адвокат Руди Джулиани, а также ультраправые организации "Хранители клятвы" и "Гордые парни" "вступили в сговор с целью нарушения Закона о "Ку-клукс-клане" (KKK ) 1871 года". Согласно этому закону, запрещены любые действия, которые призваны помешать Конгрессу выполнять свою работу. Он был принят в период Реконструкции, чтобы предотвратить попытки членов ККК путем насилия и угроз помешать работе членов конгресса от южных штатов.

В иске указано, что беспорядки в Капитолии 6 января стали результатом четкого плана, созданного Трампом, Джулиани и названными организациями с целью помешать утверждению итогов выборов.

"Обвиняемые имели своей целью предотвратить и в конечном итоге задержали выполнение членами Конгресса вменяемой им конституцией США обязанности по утверждению результатов голосования выборщиков, необходимого для избрания следующего президента и вице-президента", - говорится в заявлении Томпсона.

Он подал гражданский иск в суд Вашингтона против Трампа как против рядового физического лица, а не бывшего президента, и просит компенсацию, размер которой не уточняется.

Ожидается, что иск поддержат еще ряд демократов в Конгрессе.

В субботу Сенат США оправдал Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии.

 
Теги: Минск
 
 
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Иск подан против Трампа как против физического лица, а не бывшего президента; его подозревают в сговоре с ультраправыми организациями.
 
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