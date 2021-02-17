Суд по делу Виктора Бабарико начнется сегодня, экс-банкиру грозит до 15 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Верховный суд Беларуси 17 февраля начнет судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", основным обвиняемым по данному делу проходит экс-глава этого банка Виктор Бабарико.

Суд пройдет в открытом судебном заседании. Коллегия по уголовным делам Верховного суда будут рассматривать дело в выездном судебном заседании – в здании суда Московского района Минска. В этом суде есть большой зал судебных заседаний и именно там, как правило, проходят суды с большим количеством обвиняемых .

Когда был задержан Бабарико

Виктор Бабарико возглавлял Белгазпромбанк более 20 лет. Весной 2020 года он завил о своих президентских амбициях и уволился из банка. 11 июня финансовая милиция КГК пришла в банк с обысками.

Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации : уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней Бабарико, а также ряд топ-менеджеров Белгазпромбанка были задержаны и помещены в СИЗО КГБ.

В чем обвиняют Бабарико

Уголовное дело Бабарико и других обвиняемых расследовало главное следственное управление Комитета государственной безопасности Беларуси. Экс-банкиру было предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой лиц, а также в легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Как следует из обвинения, которое предъявил КГБ, Бабарико, "будучи председателем правления Белгазпромбанка, с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от коммерческих организаций, создал из числа своих заместителей организованную группу".

В обвинении так же говорится, что "данная группа с 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го, незаконно получала от представителей названных коммерческих организаций денежные средства на сумму не менее 30,5 миллиона рублей".

Кроме этого, КГБ предъявил обвинение Бабарико в том, что он с 10 ноября по 27 декабря 2018 года для придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, заведомо полученными преступным путем, совершил финансовые операции по приобретению расположенных в Минске двух капитальных строений на сумму более 1 миллиона рублей. Вину Бабарико на стадии предварительного следствия не признал.

Кого будут судить вместе с Бабарико

Кроме основного фигуранта, по данному делу проходят еще восемь обвиняемых. В основном это бывшие топ-менеджеры банка и бывшие заместители Бабарико.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролету предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси.

Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере) на сумму не менее 2,5 миллиона долларов.

Все фигуранты дела полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико.

Сделка со следствием

Кроме того, что все фигуранты дела, кроме Бабарико, признали вину, шесть из них заключили досудебное соглашение со следствием. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Беларуси, перед основным судебным заседанием прошло предварительное судебное заседание .

В суд были доставлены шесть обвиняемых, которые заключили досудебное соглашение со следствием. Это топ-менеджеры Белгазпромбанка Кирилл Бадей, Сергей Шабан, Дмитрий Кузьмич, Александр Ильясюк, Сергей Добролет (руководитель ООО "Приватлизинг") - они обвиняются в получении взяток, и Виктор Кобяк - директор "Активлизинга", который обвиняется в даче взяток.

В суде была зачитана информация Генеральной прокуратуры о том, что все обвиняемые оказали содействие в расследовании уголовного дела, оказывали помощь в изобличении иных лиц.

Что такое соглашение со следствием

Институт досудебного соглашения со следствием в Беларуси применяется достаточно часто и не является практикой только масштабных уголовных дел.

Согласно УПК обвиняемые, заключившие это соглашение, обязуются помогать следствию изобличить других фигурантов дела. На досудебном заседании прокурор докладывает суду, выполнено ли соглашение со следствием со стороны обвиняемого.

В соответствии с Уголовным кодексом обвиняемым, которые заключили сделку со следствием, не может быть назначено наказание больше половины максимального срока, предусмотренного статьей. В данном случае – не более 7,5 лет, так как ч. 3 ст. 430 УК РБ (Получение взятки о особо крупном размере) предусматривает до 15 лет.

Кто будет судить Бабарико

Председательствовать на судебном процессе по делу Белгазпромбанка будет судья Верховного суда Игорь Любовицкий, который известен по ряду громких судебных процессов. Он выносил приговор по громкому делу медиков, тогда он работал в Мингорсуде. В Верховный суд Любовицкий был назначен осенью 2020 года. Государственное обвинение на суде будет поддерживать прокурор из Генеральной прокуратуры Сергей Гиргель. Практически у всех обвиняемых по два адвоката.

Кто будет защищать в суде Бабарико

У основного фигуранта дела Бабрико, как ожидается, на суде будет также два адвоката. Один из его защитников – известный белорусский адвокат Дмитрий Лаевский. Ранее линию защиты экс-банкира раскритиковал глава КГБ Беларуси Иван Тертель.

"Свое скажу мнение: во-первых, у него очень слабая адвокатская поддержка, адвокаты работают очень непрофессионально, могу судить, как юрист, как тот, кто курирует следствие. Высказывания адвоката по этому вопросу – абсолютно правовой нонсенс иногда. Насколько я знаю, он не практик в уголовных делах. Поэтому, думаю, здесь низкий профессионализм адвоката влияет на позицию подсудимого. Вина его доказана. Не все признают вину, надеясь, что в последний момент все может поменяться", – заявил Тертель журналистам в Минске.

Дело Белгазпромбанка

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Бабарико, 11 июня. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

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