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МИД РФ: санкции США не помешают достроить "Северный поток - 2"

17.02.2021 10:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев - Sputnik. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала строительство газопровода "Северный поток - 2" в Балтийском море "плохой сделкой".

По словам Псаки, позиция администрации США по этому газопроводу не изменилась. Вашингтон продолжает наблюдать за строительством и обсуждает расширение санкций против проекта. В Москве уверены, что все это никак не влияет на ситуацию.

"Убежден, что "Северный поток 2" будет достроен, и здесь нам не помешают никакие американские санкции", – заявил Рябков в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что в Москве уже "сбились со счету", оценивая возможные объемы новых санкционных мер в отношении РФ со стороны США.

"Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться", – сказал Рябков.

"Северный поток – 2" и этапы строительства

"Северный поток – 2" планировали достроить в 2019 году. Но процесс временно приостановили: США пригрозили экономическими санкциями владельцам трубоукладочных европейских компаний. Тем не менее работы возобновляются, судно "Фортуна" уже начало укладку труб в водах Дании. 

© Sputnik / Илья Питалев
"Северный поток – 2" как проверка на прочность отношений Германии и США

Сам проект "Северный поток – 2" будет состоять из двух газопроводов. Их общая мощность – более 50 миллиардов кубометров топлива в год. Трубы будут проложены от побережья России через Балтийское море до берегов Германии.

Из 2460 километров газопровода уже уложено более 2300 километров. Небольшая часть труб не проложена в водах Германии и Дании. Правительство ФРГ и других стран-участниц проекта многократно выступали в его поддержку.

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Теги: Минск
 
 
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Проект "Северный поток - 2", который уже находится на завершающей стадии, будет полностью реализован, и американские санкции этому не помешают, заявил замглавы...
 
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