Как Запад использует Россию для достижения своих целей, рассказал Путин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Россия не допустит внешнего вмешательства в парламентские выборы и ударов по суверенитету страны. Об этом российский лидер заявил на встрече с руководителями парламентских фракций в среду.

"Этот выбор (народа – Sputnik) мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле", – подчеркнул он.

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