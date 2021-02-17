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Как Запад использует Россию для достижения своих целей, рассказал Путин

17.02.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Россия не допустит внешнего вмешательства в парламентские выборы и ударов по суверенитету страны. Об этом российский лидер заявил на встрече с руководителями парламентских фракций в среду.

"Этот выбор (народа – Sputnik) мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле", – подчеркнул он.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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