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Судьба мотовелозавода решится в ближайшее время
17.02.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЧеткие перспективы развития и выход на европейский рынок.
Президент отметил, что предприятие потеряло ключевое звено - конструкторское бюро, т. е. осталась лишь сборка по уже известным лекалам из готовых комплектующих. Тем временем мировой рынок велотехники ежегодно прирастает на 9 %, спрос на велосипеды растет, и важно не упустить такую возможность. Проблемы предприятия одной сборкой не решить, подчеркнул Александр Лукашенко, но и о приватизации речь не идет.
Александр Лукашенко намерен в ближайшее время лично посетить площадку мотовелозавода в Минске, чтобы окончательно определиться с перспективами развития производства мотовелотехники.
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Четкие перспективы развития и выход на европейский рынок. Такую задачу поставили перед мотовелозаводом на совещании во Дворце Независимости. Президент...
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