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Судьба мотовелозавода решится в ближайшее время

17.02.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Четкие перспективы развития и выход на европейский рынок. Такую задачу поставили перед мотовелозаводом на совещании во Дворце Независимости.

Президент отметил, что предприятие потеряло ключевое звено - конструкторское бюро, т. е. осталась лишь  сборка по уже известным лекалам  из готовых комплектующих. Тем временем мировой рынок велотехники  ежегодно прирастает на 9 %, спрос на велосипеды  растет, и важно  не упустить такую возможность. Проблемы предприятия  одной сборкой не решить, подчеркнул Александр Лукашенко, но и о приватизации  речь не идет. 

Александр Лукашенко  намерен в ближайшее время  лично посетить площадку мотовелозавода в Минске, чтобы окончательно определиться  с перспективами развития производства мотовелотехники. 

 
Теги: Минск
 
 
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Четкие перспективы развития и выход на европейский рынок. Такую задачу поставили перед мотовелозаводом на совещании во Дворце Независимости. Президент...
 
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