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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь - Казахстан: приоритеты сотрудничества Межпарламентское сотрудничество между Беларусью и Казахстаном обсудили сегодня в Палате представителей. В переговорах приняли участие председатель палаты ...

Межпарламентское сотрудничество между Беларусью и Казахстаном обсудили сегодня в Палате представителей. В переговорах приняли участие председатель палаты Владимир Андрейченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев. В приоритете отношений наших стран экономическое партнерство.За 2019 год торговый оборот между странами превысил миллиард долларов. Результаты остаются позитивными и сейчас, несмотря на пандемию.