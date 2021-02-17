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Беларусь - Казахстан: приоритеты сотрудничества

17.02.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Межпарламентское сотрудничество между Беларусью и Казахстаном обсудили сегодня в Палате представителей. В переговорах приняли участие  председатель палаты  Владимир Андрейченко и Чрезвычайный  и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси  Аскар Бейсенбаев. В приоритете отношений наших стран экономическое партнерство.

За 2019 год торговый оборот между странами превысил миллиард долларов. Результаты остаются позитивными и сейчас, несмотря на пандемию.

 
 
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Межпарламентское сотрудничество между Беларусью и Казахстаном обсудили сегодня в Палате представителей. В переговорах приняли участие  председатель палаты ...
 
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