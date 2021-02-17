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Беларусь - Казахстан: приоритеты сотрудничества
17.02.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМежпарламентское сотрудничество между Беларусью и Казахстаном обсудили сегодня в Палате представителей. В переговорах приняли участие председатель палаты Владимир Андрейченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев. В приоритете отношений наших стран экономическое партнерство.
За 2019 год торговый оборот между странами превысил миллиард долларов. Результаты остаются позитивными и сейчас, несмотря на пандемию.
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Межпарламентское сотрудничество между Беларусью и Казахстаном обсудили сегодня в Палате представителей. В переговорах приняли участие председатель палаты ...
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