Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии в ответ на фейки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала на пленарном заседании, что получает в месяц 25 тысяч российских рублей (около 340 долларов) пенсии.

"Моя декларация открыта, пенсия составляет 25 тысяч рублей, почти 50 лет трудового стажа", - сказала законодатель.

Тему своей пенсии Матвиенко подняла на встрече с сенаторами после того, как в сети появилась информация, что якобы она ежемесячно получает от государства пенсионных выплат на сумму в 450 тысяч рублей.

Спикер заявила, что все это неправда, а такие фейки нужно опровергать, поскольку ложные данные формируют негативный образ чиновника в обществе.

По мнению Матвиенко, людей возмущает такая информация, на это и рассчитывают те, кто публикует фейки.

Согласно декларации Валентины Матвиенко, ее доход в 2019 году вырос на 1,4 миллиона рублей и составил 16,7 миллионов рублей.