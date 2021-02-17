ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украинский флаг, плакаты с Милинкевичем, «предмет, похожий на пистолет»: МВД рассказало про вчерашнюю облаву

17.02.2021 18:15 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

ГУБОПиК накануне провел настоящую облаву на независимых журналистов, правозащитников и активистов. Информация об обысках появлялась весь день, а сегодня, наконец, была официально прокомментирована МВД.

По информации представителя ведомства Ольги Чемодановой, обыски прошли во всех областных центрах Беларуси по поручению Следственного комитета. Поводом стало уголовное дело об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

По информации МВД, «во время следственных действий изъяты деньги в различной валюте (более 80 тыс. долларов в эквиваленте), документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера. Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах. Среди изъятого – предположительно наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направлены на экспертизу), а также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков». Судя по видео МВД, во время обысков на поверхность достали даже очень старые плакаты, книги, флаг Украины, и многое другое.

По информации Чемодановой, 16 февраля, сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков по месту жительства членов незарегистрированных организаций «Весна», «Профсоюз работников РЭП», а также представителей БАЖ и медиа-ресурсов, которые силовики относят к «протестным».  

Напомним, что 16 февраля рано утром милиция начала рейды по офисам и домам сотрудников правозащитного центра «Весна», Белорусской ассоциации журналистов, независимого профсоюза РЭП и десятков других активистов гражданского общества.
 
Старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг, комментируя массовые обыски и допросы, заявил, что белорусские власти начали новую волну жестоких репрессий в отношении организаций гражданского общества и независимых СМИ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность преследованием журналистов в Беларуси и призвала власти страны привести политику и практику в соответствие с обязательствами ОБСЕ относительно свободы СМИ. Национальный союз журналистов Украины принял решение выдвинуть Белорусскую ассоциацию журналистов номинантом на соискание Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати. Соответствующее решение было направлено в штаб-квартиру ЮНЕСКО.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГУБОПиК накануне провел настоящую облаву на независимых журналистов, правозащитников и активистов. Информация об обысках появлялась весь день, а сегодня, наконец,...
 
Новости дня
Новости политики
 
Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии в ответ на фейки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by