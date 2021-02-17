Украинский флаг, плакаты с Милинкевичем, «предмет, похожий на пистолет»: МВД рассказало про вчерашнюю облаву

ГУБОПиК накануне провел настоящую облаву на независимых журналистов, правозащитников и активистов. Информация об обысках появлялась весь день, а сегодня, наконец, была официально прокомментирована МВД.

По информации представителя ведомства Ольги Чемодановой, обыски прошли во всех областных центрах Беларуси по поручению Следственного комитета. Поводом стало уголовное дело об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

По информации МВД, «во время следственных действий изъяты деньги в различной валюте (более 80 тыс. долларов в эквиваленте), документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера. Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах. Среди изъятого – предположительно наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направлены на экспертизу), а также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков». Судя по видео МВД, во время обысков на поверхность достали даже очень старые плакаты, книги, флаг Украины, и многое другое.

По информации Чемодановой, 16 февраля, сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков по месту жительства членов незарегистрированных организаций «Весна», «Профсоюз работников РЭП», а также представителей БАЖ и медиа-ресурсов, которые силовики относят к «протестным».

начала рейды по офисам и домам сотрудников правозащитного центра «Весна», Белорусской ассоциации журналистов, независимого профсоюза РЭП и десятков других активистов гражданского общества. Напомним, что 16 февраля рано утром милицияпо офисам и домам сотрудников правозащитного центра «Весна», Белорусской ассоциации журналистов, независимого профсоюза РЭП и десятков других активистов гражданского общества.