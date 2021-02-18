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Смерть Романа Бондаренко: Генпрокуратура возбудила уголовное дело
18.02.2021 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко, сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры Беларуси.
"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича", – говорится в сообщении.
Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена.
Уголовное дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.
Дело о смерти Бондаренко
Сегодня, 19 февраля, суд Московского района Минска
© Photo : Генеральная прокуратура
Обвиняемыми по данному делу проходят журналист Екатерина Борисевич, сотрудница портала TUT.BY, и врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин. Они были задержаны в рамках уголовного дела о разглашении медицинских сведений о погибшем активисте оппозиции Романе Бондаренко.
Что произошло с Романом Бондаренко
Вечером 11 ноября во дворе дома по улице Червякова в Минске (после осенних событий этот двор больше известен как "площадь Перемен" – Sputnik)
По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками в больнице скорой медицинской помощи 11 ноября, обнаружен алкоголь,
При этом врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин предоставил в распоряжение портала TUT.BY результаты медосвидетельствования Романа Бондаренко, согласно которым в его крови алкоголя не было.
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Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Роману Бондаренко телесных повреждений не установлена, сообщили в Генпрокуратуре.
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