ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смерть Романа Бондаренко: Генпрокуратура возбудила уголовное дело

18.02.2021 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко, сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры Беларуси.

"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича", – говорится в сообщении.

Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена.

Уголовное дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.

Дело о смерти Бондаренко

Сегодня, 19 февраля, суд Московского района Минска начинает рассмотрение уголовного дела о разглашении медицинских сведений о погибшем активисте оппозиции Романе Бондаренко. 

© Photo : Генеральная прокуратура
Генпрокуратура заявила о наличии алкоголя в анализах Романа Бондаренко

Обвиняемыми по данному делу проходят журналист Екатерина Борисевич, сотрудница портала TUT.BY, и врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин. Они были задержаны в рамках уголовного дела о разглашении медицинских сведений о погибшем активисте оппозиции Романе Бондаренко.

Уголовное дело в отношении Борисевич и Сорокина возбудила Генеральная прокуратура. Как ранее сообщали в ведомстве, ссылаясь на материалы дела, врач, поддавшись уговорам Борисевич, предоставил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащих информацию, составляющую врачебную тайну, а именно сведения о диагнозе пациента, результатах медицинских исследований и другую.

Что произошло с Романом Бондаренко

Вечером 11 ноября во дворе дома по улице Червякова в Минске (после осенних событий этот двор больше известен как "площадь Перемен" – Sputnik) произошла потасовка. 31-летний активист Роман Бондаренко вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Позже он умер в больнице.

По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками в больнице скорой медицинской помощи 11 ноября, обнаружен алкоголь, сообщил в эфире госТВ заместитель генерального прокурора Беларуси Геннадий Дыско. Александр Лукашенко, комментируя смерть Романа, также заявлял, что "тот парень был пьян".

При этом врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин предоставил в распоряжение портала TUT.BY результаты медосвидетельствования Романа Бондаренко, согласно которым в его крови алкоголя не было.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Роману Бондаренко телесных повреждений не установлена, сообщили в Генпрокуратуре.
 
Новости дня
Новости политики
 
Премьер-министр Грузии ушел в отставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by