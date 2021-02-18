Смерть Романа Бондаренко: Генпрокуратура возбудила уголовное дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко, сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры Беларуси.

"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича", – говорится в сообщении.

Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена.

Уголовное дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.

Дело о смерти Бондаренко

Сегодня, 19 февраля, суд Московского района Минска начинает рассмотрение уголовного дела о разглашении медицинских сведений о погибшем активисте оппозиции Романе Бондаренко.

Обвиняемыми по данному делу проходят журналист Екатерина Борисевич, сотрудница портала TUT.BY, и врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин. Они были задержаны в рамках уголовного дела о разглашении медицинских сведений о погибшем активисте оппозиции Романе Бондаренко.

Уголовное дело в отношении Борисевич и Сорокина возбудила Генеральная прокуратура. Как ранее сообщали в ведомстве, ссылаясь на материалы дела, врач, поддавшись уговорам Борисевич, предоставил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащих информацию, составляющую врачебную тайну, а именно сведения о диагнозе пациента, результатах медицинских исследований и другую.

Что произошло с Романом Бондаренко

Вечером 11 ноября во дворе дома по улице Червякова в Минске (после осенних событий этот двор больше известен как "площадь Перемен" – Sputnik) произошла потасовка . 31-летний активист Роман Бондаренко вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Позже он умер в больнице.

По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками в больнице скорой медицинской помощи 11 ноября, обнаружен алкоголь, сообщил в эфире госТВ заместитель генерального прокурора Беларуси Геннадий Дыско. Александр Лукашенко, комментируя смерть Романа, также заявлял, что "тот парень был пьян".

При этом врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин предоставил в распоряжение портала TUT.BY результаты медосвидетельствования Романа Бондаренко, согласно которым в его крови алкоголя не было.

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