Премьер-министр Грузии ушел в отставку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о своей отставке, сообщает Sputnik Грузия .

"Я принял решение покинуть занимаемую должность. Безусловно, я верю и хочу верить, что этот шаг будет способствовать снижению поляризации в нашей стране. Так как я уверен, что поляризация и противостояние между нами – самый большой риск для будущего нашей страны, экономического развития и кризиса любого вида", - заявил Гахария.

Премьер уточнил, что уходит с должности в связи с неисполнением решения суда о задержании лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора (Ники) Мелия. "К сожалению, из-за того, что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность", - добавил Гахария.

В офисе партии "Единого национального движения" аплодисментами приняли решение Гахария и скандируют, что они победили.

Тбилисский городской суд вечером 17 февраля удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения на арест председателю партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Мелия.

Оппозиционный политик за день до этого был лишен депутатской неприкосновенности парламентом, после чего прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за то, что он отказался платить избранный ранее залог в размере 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов). Судебное заседание проходило более шести часов.

Сейчас Мелия находится в здании офиса своей политсилы, а оппозиционеры из разных партий охраняют здание и заявляют, что не выдадут его полиции. Лидер оппозиционной партии заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте.

Мелия обвинялся в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями в июне 2019 года. Следственный орган однажды уже обратился в парламент с требованием лишить депутата неприкосновенности. Парламент удовлетворил ходатайство прокуратуры, после чего Мелия был арестован, но по решению Тбилисского городского суда он был выпущен под залог в размере 30 тысяч лари (более 9 тысяч долларов) с условием ношения электронного браслета.

"Это человек, который никогда особо не чтил грузинское законодательство, и тот, кто 20 июня (2019 года) призывал наших граждан к штурму парламента и был одним из организаторов прорыва в парламент. Но несмотря ни на что, моя твердая позиция заключается в том, что недопустимо вершить правосудие в отношении одного человека, пусть и законно, если это создает риск здоровью и жизни наших граждан или создает возможность политической эскалации", - заявил Гахария.