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Приветствие участникам XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки и VII Международного симпозиума литераторов
18.02.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки и VII Международного симпозиума литераторов "Писатель и время".
Глава государства отметил, что за период своего существования Минский книжный форум стал значимой дискуссионной площадкой не только для авторов и книгоиздателей, но и для широкого круга интеллектуалов, которые любят и ценят качественное печатное слово.
"Символично, что центральным экспонентом нынешнего форума выступает Содружество Независимых Государств. В год 30-летия этой авторитетной международной организации Беларусь председательствует в Содружестве. Минск всегда был и остается принципиальным приверженцем созидательного сотрудничества и всесторонней интеграции на постсоветском пространстве. Знаковые издания государств – участников СНГ, представленные на выставке, призваны содействовать укреплению гуманитарных связей наших стран и народов", - говорится в приветствии.
Александр Лукашенко пожелал организаторам и участникам мероприятия успешной творческой работы, а его гостям – незабываемых встреч с авторами и издателями увлекательной и полезной литературы.
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Приветствие участникам XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки и VII Международного симпозиума литераторов
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки и VII Международного симпозиума...
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