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Лукашенко вручил Рапоте орден Почета
18.02.2021 11:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Александр Лукашенко во Дворце Независимости наградил государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоту очередным орденом, передает корреспондент Sputnik.
Накануне глава государства подписал указ о награждении государственного секретаря орденом Почета. В копилке у Григория Рапоты уже имеется высшая белорусская награда для иностранных граждан – Орден дружбы.
Последует
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Государственный секретарь Союзного государства возглавляет интеграционную структуру уже 10 лет и успел обзавестись за это время высшей государственной наградой...
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