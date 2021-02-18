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Лукашенко вручил Рапоте орден Почета

18.02.2021 11:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Александр Лукашенко во Дворце Независимости наградил государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоту очередным орденом, передает корреспондент Sputnik.

Накануне глава государства подписал указ о награждении государственного секретаря орденом Почета. В копилке у Григория Рапоты уже имеется высшая белорусская награда для иностранных граждан – Орден дружбы.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Государственный секретарь Союзного государства возглавляет интеграционную структуру уже 10 лет и успел обзавестись за это время высшей государственной наградой...
 
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